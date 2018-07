Cuadriello impartirá cátedra sobre la pintura virreinal enCuadriello impartirá cátedra sobre la pintura virreinal en Museo del Prado Museo del Prado

Madrid.- (Notimex) Cuicatlán como Patrimonio Mundial El investigador mexicano Jaime Cuadriello impartirá la octava edición de la Cátedra Museo del Prado, “De la pintura de la era de la imagen: España/Nueva España”, en la que reflexionará sobre el diálogo ida y vuelta del arte virreinal. El académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ofrecerá cuatro conferencias y seminarios los jueves de noviembre, en los que analizará no solo las características estéticas, sino el lenguaje del arte de la época. La cátedra, patrocinada por la Fundación Amigos del Museo del Prado abarcará el estudio que se ha hecho en los últimos 35 años de la pintura virreinal presente en grandes museos. En la presentación de la cátedra, enfatizó que es interesante estu-diar lo que hicieron pintores españoles que fueron a América y los nacidos allí, y cómo las especificidades regionales viajaron a España de regreso en una forma de “diálogo y confluencia”. Comentó que además de revisar la diversidad de géneros, técnicas, uso de materiales, iconografía y visiones, se tiene que considerar la complejidad de la sociedad del virreinato, como el papel de comunidades indígenas para impulsar el trabajo de algunos artistas. Para la cátedra, seleccionó la revisión del trabajo del vasco Baltsar de Echave Orio (1548- 1623) considerado padre la pintura mexicana, gran referencia de la época y que regresó a Europa a crear escuela. La segunda conferencia será sobre el sevillano Sebastián López de Arteaga (1610-1655) que llegó a México con formación en la escuela andaluza de arte, trabajó una estética realista y cambió al lenguaje local en un proceso de inmersión. La obra del mexicano Juan Rodríguez Juárez (1675-1728) que destacó en el barroco y en línea con Antonio Palomino, y cuyo trabajo también destacó en el retrato. La cuarta revisión será la del pintor valenciano Rafael Ximeno y Planes (1759-1825) que también viajó a México estuvo muy vinculado al mundo académico. Cuadriello refirió que la revisión de estas figuras no compite entre sí, sino que dialogan para completar el esudio de la pintura de la época. El director del Museo del Prado, Miguel Falomir, destacó que este año la cátedra se dedica a una vertiente que no forma parte de las colecciones del museo como el arte virreinal, pero que se quiere abordar para ampliar público. Destacó que el museo quiere llamar la atención de esta manifestación y dotarla de visibilidad de corte académica, y pensar en un futuro con una exposición. Cuadriello, investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas y profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, estuvo también acompañado por la titular de la Fundación de Amigos del Museo del Prado, Nuria de Miguel, y el director de Conservación del Prado, Andrés Úbeda.