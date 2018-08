Cruz Azul cuenta con el mejor plantel de la Liga: Domínguez

México.- (Notimex) El defensa de Cruz Azul Julio César Domínguez aseveró que más allá de lo que se diga, cuentan con un gran plantel, pues la directiva armó un equipo más competitivo, de lo cual ya han dejado constancia en la cancha. “Sí, ahorita estamos jugando bien, ordenados, compactos, llegó casi la mitad del equipo, se armó un gran equipo, tenemos el mejor plantel; más allá, pues no sé de dinero, de lo que digan, creo que hay calidad, el esfuerzo lo tenemos y se ha reflejado en el campo”. En conferencia de medios previa al entrenamiento del equipo en La Noria, puntualizó que luego de lo que ha vivido el club en los últimos torneos, que se quedaban en la orilla de una Liguilla o del título, la llegada de Pedro Caixinha y de Ricardo Peláez cambió todo. “La verdad que sí, creo que cada técnico tiene diferente estrategia y diferente modo de pensar, creo que Pedro ha cambiado mucho al equipo, tanto futbolísticamente como en la vida personal de cada uno de nosotros”. El defensa destacó también “la llegada de Ricardo (Peláez), que puede ser una parte fundamental en el equipo y pues siempre está ahí con nosotros”. Mencionó que con base en todo lo que se ha hecho para levantar al equipo y lo que se ha trabajado desde la pretemporada y en el inicio del campeonato, de ninguna manera bajarán los brazos a fin de mantener el ritmo con el que comenzaron. “Seguir trabajando, no bajar la guardia, no confiarnos mucho y seguir como lo estamos haciendo hasta ahora, pues esto apenas está comenzando”, sostuvo. De la llegada de jugadores para la zona donde se desempeña, como Pablo Aguilar y el chileno Igor Lichnovsky, aceptó sentirse un tanto nervioso por la calidad de ambos, pero trabaja muy fuerte todos los días para ganar la competencia que hay. “Siempre me mentalizo para trabajar en el próximo torneo, nunca estoy relajado, siempre pienso en seguir jugando, pero siempre estoy nervioso, llegaron jugadores de calidad y la competencia es fuerte”.