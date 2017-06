Cruces detenidos por aduana de EU

Aseguran que la parte mexicana está lista, por parte del sistema americano no han informado porqué no se abrió en la fecha establecida, el pasado 17 de junio. Nuevo Laredo, Tams.- Las operaciones comerciales de exportación continúan sin restablecerse por completo en el puente internacional del Comercio Mundial, esto tras la espera de que se rehabilitara el sistema de la aduana americana el pasado 17 de junio, tras ser anunciado por autoridades estadounidenses. El delegado de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), Eduardo Lozano Guajardo informó que el puerto aduanero está en un 80 por ciento de su funcionamiento y que aún no les han proporcionado la fecha en que se restaure el cruce de mercancías de México hacia Estados Unidos. “La parte de la aduana mexicana está lista, es el sistema de la aduana americana que no nos han informado porqué no se abrió al 100 por ciento de la fecha que nos dieron, el 16 de junio, aun no hay fecha, y quizás esta semana tengamos alguna noticia pero solamente siguen cruzando vacíos, industria automotriz y otros, esperemos que ya pronto se arregle” confirmó el delegado de CANACAR. Lozano Guajardo reiteró que los tráficos comerciales que continúan cruzando por aduana americana son las mercancías de vacíos, empresas certificadas FAST y C-TPAT, operaciones de pequeña exportación, perecederos, industria automotriz, y productos regulados por la FDA en Estados Unidos. Refirió que las mercancías de exportación que aún no se pueden cruzar por el puente internacional número III continúan siendo procesadas en el puente internacional “Solidaridad- Colombia”. Agregó que las operaciones de importación es decir, el cruce mercancías de Estados Unidos a territorio mexicano se están procesando en su totalidad por el puente internacional del “Comercio Mundial”. Fue el pasado 21 de mayo cuando una tormenta azotara en la frontera de los Dos Laredos, y ocasionó daños en la infraestructura del Puente Internacional del “Comercio Mundial”, así como fallas en el sistema operativo de ambas aduanas, lo que lo dejó sin funcionamiento por una semana