Critican la falta de seguridad en frontera

Fracaso de seguridad en frontera es porque el Gobierno no involucra a autoridades locales, sociedad e IP, afirmó el diputado Jorge Ramos. Nuevo Lardo, Tams.- El presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, Jorge Ramos, afirmó que el fracaso de la seguridad en la frontera norte se debe a que el Gobierno no tiene una estrategia que involucre a las autoridades locales, a la sociedad civil y a los empresarios y que establezca objetivos a las fuerzas armadas. “Durante los años en que ha habido la intervención federal, no habido ninguna repercusión legal para ningún Alcalde, ni para ningún Gobernador respecto de la franca y clara omisión que hay en sus tareas”, acusó. Lo que ha habido solamente, añadió, es una intromisión del Gobierno en los estados, aumento de elementos del Ejército y la Policía Federal pero que trabajan sin más objetivos. “El problema no es nada más entrarle al toro por los cuernos. No se requiere una visión autoritaria y centralista, como la que se ha utilizado ahora en Tamaulipas, se requiere un modelo de corresponsabilidad”, dijo el legislador panista en cuya función como Alcalde de Tijuana se logró abatir la delincuencia. REFORMA informó este lunes que a tres años de que el titular de la Segob, Miguel Ángel Osorio Chong, lanzara una estrategia para reducir la violencia en Tamaulipas se ha recrudecido. Ramos recordó que hubo un tiempo en que a Chihuahua el Gobierno envió a 10 mil elementos federales, 5 mil de ellos nada más en Ciudad Juárez, pero que no se logró abatir la delincuencia hasta que se implementó el programa Todos Somos Juárez, que involucró a la sociedad civil, a los empresarios y hubo una renovación en los mandos de la policía local. El presidente de la Comisión de Seguridad Pública señaló que la violencia en la frontera norte es una muestra de que se debe aprobar una de Ley de seguridad interior, que por ahora se discute en la Cámara, pues ahí se busca normar, mediante objetivos, el uso de las Fuerzas Armadas en el combate contra el crimen.