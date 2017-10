Cristiano Ronaldo ganador del Premio The Best a mejor jugador

Cristiano Ronaldo lo volvió a hacer. Este día en Londres consiguió el premio “The Best” como mejor jugador de la temporada 2016-2017 derrotando a Lionel Messi y Neymar. La FIFA reconoció al delantero luso como el mejor futbolista del año debido a la campaña que realizó con el Real Madrid ganando la Liga y Champions League. Ahora, el jugador del Real Madrid acumula seis trofeos como mejor jugador del año entre Balones de Oro y The Best. El astro portugues agradeció a su familia y sus fanáticos por el logro alcanzado. EL MEJOR GOL FUE DE GIROUD El delantero del Arsenal recibió el premio Puskas al mejor gol del año. El gol lo hizo en el mes de enero en un duelo entre el Arsenal y el Crystal Palace. “Antes que nada, decir que es un honor estar aquí. Estoy encantado de recibir este premio ante tantas leyendas de este deporte. Quiero darle las gracias a la gente que votó por mí y a mis compañeros, sin ellos no podría haber marcado este gol. Quiero felicitar también a los otros nominados”, dijo el galo al recibir el premio. BUFFON, EL MEJOR ARQUERO E l arquero de la Juventus y la S e l e – c c i ó n Italian a , G i a n – l u i g i Buffon, logró el premio T h e Best a mejor portero de la campaña. Es la prmera ocasión que la FIFA cuenta en su gala con un galardón para los arqueros. Buffon, de 39 años, ganador de la Serie A se impuso en la votación al costarricense Keylor Navas, del Real Madrid, y al alemán Manuel Neuer, guardameta del Bayern Munich. ZIDANE FUE EL MEJOR ENTRENADOR El técnico del Madrid consiguió el premio a mejor técnico del mundo. El francés se impuso a Massimiliano Allegri de la Juventus y a Antonio Conte del Chelsea. Zidane ganó La Liga, la Champions League y las Supercopas de España y de Europa con el Real Madrid.