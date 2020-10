Cristiano Ronaldo da positivo a COVID-19; se mantiene aislado

Cristiano Ronaldo dio positivo por coronavirus, según confirmó la Federación Portuguesa de Fútbol en un comunicado.

Debido a esto, el delantero de la Juventus de Turín no estará en el partido del próximo miércoles contra Suecia, de la UEFA Nations League. Hasta el momento, el jugador es asintomático y se encuentra aislado recibiendo el tratamiento correspondiente. “El internacional portugués está bien, sin síntomas y aislado”, se lee en el comunicado. Se espera que, por su diagnóstico, Cristiano Ronaldo se pierda los próximos partidos de la Juventus. Tras el caso positivo, el resto de los jugadores de la Selección de Portugal fueron sometidos a nuevas pruebas este martes por la mañana, todas con resultado negativo, y están a disposición de Fernando Santos para entrenar esta tarde, en Cidade do Futebol. Horas antes del anuncio del diagnóstico de Ronaldo, la estrella portuguesa posó para una foto junto a sus compañeros de equipo.

El internacional luso Cristiano Ronaldo siguió este martes el entrenamiento de la selección de Portugal desde la terraza de la habitación de la Cidade do Futebol, a las afueras de Lisboa, donde está aislado después de dar positivo por COVID-19. El jugador salió a la terraza de la Cidade do Futebol de Oeiras, lugar de concentración de la selección lusa, para seguir de cerca el entrenamiento de sus compañeros. Las "quinas" ultiman la preparación del partido de clasificación para la Liga de Naciones ante Suecia, en el que no podrá estar Cristiano.