Crisis total Crisis total

Ciudad de México.-

Justo se cumplen cinco meses de aquella victoria ante Alemania en el Mundial de Rusia. Un triunfo que nos hizo soñar con que, por fin, México podría pasar del quinto partido y que se podía competir contra cualquier selección. Cinco meses después, el Tri se encuentra sumido en una crisis total y la sensación en el ambiente de que se está perdiendo el tiempo sin que nadie haga nada por remediarlo. “Esta selección no tiene rumbo”, declaró ayer Ochoa tras la derrota ante Argentina. Más claro no se puede decir.Un cúmulo de decisiones desastrosas tras el Mundial, como el hecho de llevar cinco meses con un entrenador interino, hacen que hasta los propios jugadores se pregunten a qué juega la Federación. “Urge la llegada del entrenador”, fue otra de las sentencias de Ochoa, una de las voces más respetadas del vestuario.La situación de jugadores como Chicharito, Héctor Moreno, Héctor Herrera o Andrés Guardado, por ejemplo, es inexplicable. Apartados de la selección desde el Mundial, nadie da una explicación entendible del por qué de su ausencia. Hay que dar minutos a los más jóvenes para que vayan tomando experiencia, se dice. ¿Y si ahora llega el Tata Martino y decide contar con ellos para su próximo proceso? Por el camino, derrotas ante Estados Unidos, Chile, Argentina o la goleada encajada ante Uruguay. Mientras, multitud de rumores sobre quién sería el próximo DT. Que si Almeyda, Queiroz, la vuelta de Miguel Herrera… Ahora que todo hace indicar que el Tata Martino es el elegido, sólo se puede pedir que se haga oficial cuanto antes y se le deje trabajar en paz. Jugadores hay, ahora sólo falta hacer funcionar un equipo y no perder más el tiempo.