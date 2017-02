Crisis de Naciones

Por: Jessica Woolrich

Desde que Donald Trump comenzara su campaña, su discurso en contra de México estuvo caracterizado por rozar en el confrontamiento agresivo, desde su postura antinmigrante, hasta su intención de renegociar el tratado de libre comercio, cada palabra ha provocado preocupación en el México, que a través de las vías diplomáticas buscaba resolver la crisis y generar cooperación, sin embargo cuando el pasado 25 de enero, el recién estrenado presidente estadounidense, finalmente firmara la orden ejecutiva para la construcción del muro fronterizo, y afirmar nuevamente que sería México quien pagaría por la construcción del mismo, las reacciones de rechazo en México y en el mundo no se hicieron esperar, por lo que el clamor general le pedía al presidente Enrique Peña Nieto cancelara la reunión programada para este martes 31, para de esta forma demostrar un rechazo absoluto no tanto ante la construcción del muro, que si bien, es una decisión exclusiva del gobierno estadounidense, como a la inadmisible y absurda pretensión de que sea México quien pague por un muro que será construido dentro del territorio estadounidense, por lo que querer imponer que otro país cargue con los costos de una decisión ajena a él, no sólo es un absurdo sino es una demostración absoluta de que a Trump lo único que le importa es hacer su voluntad, sin concesiones ni negociaciones políticas, por eso cuando Enrique Peña Nieto saliera a dar un mensaje para rechazar y reafirmar que México de ninguna manera pagaría el muro, la visita entre ambos presidente se vino abajo. Y es que seguramente a Trump le pasó lo que a muchos mexicanos, que vieron en ese mensaje a un presidente que se mostró mucho más firme de lo que se le hubiera visto en ocasiones anteriores, lo que fue muy bien recibido por los mexicanos en general, que comenzaron a cerrar filas en torno al mandatario mexicano, para buscar la tan necesaria unidad, en tiempos en los que los retos presentados por la posibilidad de una ruptura política y comercial con Estados Unidos, requieren de un esfuerzo conjunto para buscar construir una economía y un país independiente más allá de su principal socio comercial. Y cuando en un tuit que pareció más una explosión que una vía diplomática, el presidente Trump, dijera que si México no pensaba pagar por el muro, entonces no tenía caso la reunión entre los mandatarios, el presidente mexicano mantuvo su postura, y finalmente anunció la cancelación de dicha reunión, lo que provocó que el mundo entero aplaudiera esta decisión, ya que incluso la prensa internacional, se colocó del lado de México, lo que de alguna manera demuestra nuevamente la fragilidad del mandato de Trump, que con tan sólo una semana de haber llegado a la presidencia, no sólo ha dividido a su país, a su partido político, sino al mundo en general, que se mantiene atento como nunca antes a lo que sucede dentro del territorio estadounidense.