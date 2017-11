Crece en Europa “fiebre” por la Virgen de Guadalupe

La devoción por la Virgen de Guadalupe se extiende con velocidad en Europa y en algunos lugares el entusiasmo se ha transformado en “fiebre” por conocer cada vez más detalles sobre el ayate conservado en la Ciudad de México. En entrevista con Notimex, Eduardo Chávez, doctor en historia y presidente del Instituto de Estudios Guadalupanos, atestiguó el gran interés que ha despertado en los últimos años esa imagen mariana en países como Italia y Francia. Esa atención llevó a este sacerdote a cumplir en las últimas semanas una gira por diversas ciudades italianas, desde la sureña Salerno hasta la norteña Turín, impartiendo conferencias sobre la Virgen y el contexto histórico de sus apariciones. “Estoy admirado de esta situación, aunque no debería sorprenderme. He visto esto muchas veces. En Estados Unidos, siendo una cultura tan distinta, e incluso en Alaska, ahí también esta imagen abre caminos hacia una verdadera y nueva evangelización. No debería sorprenderme, pero lo sigo haciendo”, confesó. Reveló que, tras el éxito en una de sus visitas a la región de Apulia, el obispo local pidió que regrese pronto para hablar ante todos los seminaristas y sacerdotes. Luego, en Francia, le solicitaron un retiro espiritual completo inspirado en el mensaje de Guadalupe. Algo similar le ocurrió en Brasil, donde algunos años atrás la misma conferencia episcopal del país lo convocó para que hablase de la Virgen. Una devoción que ya está extendida en toda América, así como en otros países como Filipinas. Según Chávez, los fieles que asisten a sus conferencias lo hacen conociendo algunos detalles científicos inexplicables presentes en la imagen, producto de las apariciones al indígena Juan Diego en 1531, pero luego se muestran más estimulados por el mensaje espiritual y la historia en sí. “(Impacta más) cuando les hablo del contexto histórico, de cómo trataban de matar hasta al obispo (Juan de Zumárraga) los mismos españoles. Cómo ella interviene en un momento tan dramático no sólo para los indígenas, sino también para los misioneros, es algo muy actual”, explicó. “Actualmente quieren callar la voz de los pastores, los obispos, y de la Iglesia cuando se habla a favor de la vida. Quieren aplastar esa voz, sin embargo ella es la que va adelante como patrona de la vida desde el seno materno. No es una cosa del pasado, está muy presente”, siguió. Reconoció que los descubrimientos científicos en torno a la imagen “causan mucho estupor” porque pueden ser estudiados, “no son inventos o fantasías”. Como, por ejemplo, las constelaciones y los volcanes plasmados en su manto, la música que surge de él o el reflejo microscópico en sus ojos. Pero destacó que, si bien estos detalles atraen, a final de cuentas lo que más maravilla a los fieles es cómo “ella, una joven que aparece embarazada, pone a Jesús en el corazón más allá de tradiciones, lenguas y culturas”. Atribuyó parte de este renovado interés por la Virgen a la decisión del Papa Benedicto XVI de celebrar, el 12 de diciembre de 2012, una misa en su honor en la Basílica de San Pedro. Una tradición continuada por Francisco. Al mismo tiempo consideró que en el mundo sólo una reliquia tiene una similar capacidad de atracción: la Sábana Santa de Turín, que según la tradición católica es el sudario que envolvió a Jesús al momento de su resurrección. Porque “son las únicas imágenes en el mundo que no han sido hechas por mano humana”, precisó. “Alguien puede estar atraído por la parte científica del sudario, pero a través de él puede llegar a creer en Jesús resucitado, en la vida de Jesús. Pasa algo similar con la Virgen de Guadalupe: del manto, de los ojos, las estrellas, pasa a ver a la madre de Dios que dio ese sí y gracias a ella tenemos a nuestro señor”, siguió. Consideró que así como Jesús, quien vivió en un contexto judío y seguía la ley judía, trascendió las fronteras de su pueblo; el mensaje de la Virgen de Guadalupe pese a tener origen y desarrollarse en contexto náhuatl, trasciende fronteras, culturas, lenguas y tradiciones. Chávez no descartó la posibilidad que en el futuro se realicen nuevos descubrimientos sobre el ayate. Por eso ponderó: “¿Qué nos depara el futuro? Mientras la ciencia siga desarrollándose no cabe duda que tendremos muchas más sorpresas”.