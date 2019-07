Crece en Dallas apoyo a Biden sobre O’Rourke y Julián Castro

Lanza R. West candidatura al Senado de EU

Dallas, Tx.- La representante de los Estados Unidos Eddie Bernice Johnson de Dallas dio a conocer de manera pública su respaldó al exvicepresidente Joe Biden para ganar la candidatura demócrata para presidente del país.

“Durante mi mandato en el Congreso, he visto de primera mano el compromiso del vicepresidente Biden de hacer un trabajo real en nombre de todos los estadunidenses”, manifestó Johnson en una declaración preparada. “Ahora, nuestra nación está en una encrucijada. Nosotros, más que nunca, necesitamos un líder que pueda unir a las personas y hacer que nuestro país vuelva al camino correcto”.

Johnson, diputada federal por mucho tiempo del Distrito 30 del Congreso, afirmó a The Dallas Morning News y KXAS-TV (NBC5) a principios de este año que apoyaría a Biden, si el legendario político ingresaba a las primarias presidenciales del Partido Demócrata.

En ese momento la diputada por Dallas consideraba apoyar a la senadora Kamala Harris de California, pero agregó que Biden sería su primera opción.

Al respaldar a Biden, Johnson rechazó a los candidatos presidenciales de Texas, Beto O’Rourke y Julián Castro, el exsecretario de Vivienda y exalcalde de San Antonio.

A principios de este año, Johnson declaró a The News que llamó a O’Rourke y le pidió que se postulara para el Senado en contra de John Cornyn, en lugar de presidente.

También Johnson dio a conocer a principios de esta semana su respaldó al senador estatal Royce West, D-Dallas, contra Cornyn.

El respaldo de Johnson al exvicepresidente señala que Biden tiene un fuerte apoyo de los líderes afroamericanos, lo que podría ser crítico en la primaria demócrata altamente competitiva.

R. WEST

EN LUCHA

Royce West lanzó su campaña para el Senado, uniéndose a un campo lleno de demócratas que buscan destituir al senador estadunidense John Cornyn.

West, que se ha desempeñado en el Senado de Texas desde 1993, fue impulsado por cientos de simpatizantes del sindicato de Trabajadores de Comunicaciones de Estados Unidos en Dallas, incluida la representante de los Estados Unidos Eddie Bernice Johnson, el exrepresentante de Comercio del país Ron Kirk y el miembro del Salón de los Vaqueros de Dallas, el afamado corredor Emmitt Smith.

¿Las duras elecciones primarias del Senado costarán a los demócratas la oportunidad de vencer al republicano John Cornyn?, se preguntan los expertos.

“Va a ser un largo camino”, dijo, asintiendo con la cabeza a una pelea primaria y una potencial elección general.

“Estoy a prueba de batalla”, señaló. “Me has visto en la batalla y hoy estoy listo para anunciar mi candidatura al Senado de los Estados Unidos”.

West pidió una “Nueva Texas de América” que “incorporara los valores del pasado”, al tiempo que reconoció la necesidad de un cambio.

Precisó sobre su estilo: “Seré un senador tipo LBJ que se sienta y hace el trabajo”.

La entrada de West en la carrera del Senado alimenta una feroz lucha por la nominación del Partido Demócrata, con el ganador para enfrentar una batalla contundente contra un Cornyn bien financiado.

El demócrata de Dallas reconoció ante los partidarios que su campaña sería difícil, pero afirmó que tenía el apoyo y el récord para prevalecer.

“Lo único que puedo hacer es ser quien he sido a lo largo de los años. Tengo que ser yo”, enfatizó West a The Dallas Morning News. “Tengo que asegurarme de que la gente en la primaria demócrata que no conoce a Royce West sabrá que represento las cosas por las que quiere que luche un líder en Washington”.

DURA

CONTIENDA

West se une a un campo primario demócrata que incluye al expiloto de helicóptero del Ejército MJ Hegar de Round Rock, quien en 2018 perdió una estrecha carrera en el Congreso ante el republicano John Carter. También se postula para el escaño en el Senado que tiene Cornyn el exrepresentante de los Estados Unidos Chris Bell de Houston y la exmiembro del consejo de Houston Amanda Edwards.

En este punto, ningún candidato en la primaria demócrata tiene un bloqueo en Texas, un estado grande con diversas coaliciones y mercados de medios caros.

Dos de los candidatos son de Houston, donde West espera atraer a su lado a votantes afroamericanos, hispanos y progresistas.

West aseguró que tenía el respaldo de 10 senadores de Texas, entre ellos los Borris Miles de Houston, y casi 50 miembros de la Cámara de Representantes.

Kirk, quien corrió contra Cornyn en 2002, dijo que West tuvo un buen comienzo.

“Lo primero que tiene que hacer es superar esta primaria, y ha sido inteligente al demostrar el apoyo de todo el estado con sus colegas del Senado, pero tiene que correr duro”, manifestó Kirk. “No puede dar por sentado esta primaria demócrata. Texas es un estado grande, y será una carrera difícil”.

Kirk dijo que a los demócratas no les sería fácil vencer a Cornyn, su antiguo rival, pero esa victoria es posible.

“El senador Cornyn será financiado masivamente porque los republicanos no quieren que Texas se ponga azul”, dijo Kirk. “Podemos contrarrestar eso al involucrar a los jóvenes, a la gente común y a todas estas personas que han sido marginadas por Donald Trump”.

ATACA

CORNYN

West ya está en el radar de Cornyn.

El titular republicano no perdió tiempo en atacar a su posible oponente, enviando un correo electrónico de recaudación de fondos a los pocos minutos del anuncio. Golpeó a West por sus “opiniones liberales extremas” sobre el aborto y los derechos de las armas. Su campaña dejó caer un video del oeste como demasiado liberal para Texas”.

West se encogió de hombros ante el ataque.

“Ellos conocen mi reputación”, aseveró. “He trabajado con legisladores al otro lado del pasillo”.

West mencionó a Cornyn una vez en su discurso, criticándolo por no luchar para preservar los elementos críticos de la Ley de Derechos de Votación, incluidas las medidas que la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que era inconstitucional. Al Congreso se le ha encomendado la actualización de la ley, pero el Senado controlado por los republicanos no se ha movido sobre el tema.

“El senador Cornyn cree que no se necesita hacer nada más con esto”, criticó West, y agregó que Cornyn no hizo nada cuando el exsecretario de Estado de Texas, David Whitley, llamó a los votantes para los cheques de ciudadanía.

El Comité Senatorial Nacional Republicano tampoco perdió tiempo en atacar a West y al resto del campo demócrata.

“Royce West no es más que otro liberal que sigue ciegamente la agenda del Partido Demócrata”, acusó la portavoz del comité, Joanna Rodríguez. “Agarre sus palomitas de maíz y prepárese para ver el ‘estruendo principal’ que dejará a estos demócratas de Texas destrozados y no elegibles”.

“ARMAR A

LA RAZA”

West comenzó sus comentarios arremetiendo contra el presidente Donald Trump por la división y la tensión racial de la nación.

“Hoy está más dividido de lo que he visto”, acusó. “El tono comienza en la parte superior”.

A lo largo de su discurso, West criticó a Trump por “armar a la raza” y “alimentar las semillas de la división a lo largo de líneas culturales y económicas”.

“Será ideal si la raza ya no importa en nuestro país, pero sí lo hace”, dijo West, describiendo las necesidades de una mejor educación y atención médica, así como una reforma de la justicia penal.

“Cuando comenzamos a observar nuestro país y los cambios demográficos, debemos asegurarnos de que las personas que ahora están creciendo … reciban la educación que merecen”.

La manifestación estuvo llena de destacados demócratas de Texas y, a diferencia de Cornyn, compararon a West con el expresidente y leyenda del Senado Lyndon Baines Johnson. Los partidarios dijeron que West, al igual que el llamado maestro del Senado, era alto con una voz resonante y puso a los texanos en primer lugar.

Kirk, el exalcalde de Dallas, indicó que Texas necesitaba un senador con coraje para hacer de los texanos la prioridad central. Elogió el trabajo de West en el Senado de Texas en materia de educación superior, incluido liderar el esfuerzo por conseguir un campus de la Universidad del Norte de Texas en el sur de Dallas.

PRO REFORMA

MIGRATORIA

“No tenemos el tipo de liderazgo en Washington que valora las necesidades, los intereses y los deseos de la gente de Texas más de lo que temen las aguas residuales verbales que salen de los tweets del presidente cada noche”, enfatizó Kirk. “Si eres como yo y piensas que es hora de que tengamos un líder que ponga tu interés por delante de los que salen de la Casa Blanca, entonces tal vez sea hora de ir al Oeste”.

Johnson, la congresista a quien West reemplazó en el Senado de Texas, recalcó que West ha sido un gran servidor público.

“Necesitamos a alguien que nunca olvidará que son realmente las personas trabajadoras las que mantienen este estado en movimiento”, expresó. “Necesitamos un agente de cambio que traiga justicia y justicia”.

Johnson dijo: “He visto crecer a este chico. Creo que está listo”.

Entre otras cosas, West enfatizó como senador que trabajaría para lograr una reforma migratoria, frenar la violencia con armas de fuego, revertir los efectos dañinos del cambio climático, promover elecciones justas y continuar con la reforma de la justicia penal.

También dijo que era importante enviar un representante al Senado que pudiera trabajar a través de las líneas del partido. Utilizó el trabajo de la Legislatura de Texas para aprobar un proyecto de ley de financiación escolar como un ejemplo del bipartidismo necesario en Washington.

“Hicimos esto juntos”, destacó. “No fueron sólo los republicanos. Fueron los republicanos y los demócratas trabajando juntos”.