Crece apoyo republicano para demócrata a Vicegobernador

Inicia este 24 de octubre la votación anticipada

Nota Novedades News

Dallas, Tx.- La votación anticipada en Texas está a menos de dos semanas y los votantes se están preparando para emitir su voto en las elecciones de mitad de período de este año.

Los votantes de Texas pueden comenzar a presentarse a las urnas a partir del 24 de octubre y el día de las elecciones cae el martes 8 de noviembre. El último día para registrarse para votar fue el martes 11 de octubre, si planea hacerlo en persona y el 28 de octubre, si es elegible para votar por correo.

Mientras se aproxima esta importante fecha de las votaciones, tres exlegisladores republicanos del norte de Texas respaldaron al demócrata Mike Collier en su carrera para derrocar al actual republicano Dan Patrick en la carrera por el puesto de vicegobernador, anunció la campaña de Collier.

El exalcalde de Dallas Steve Bartlett, el representante del estado de Corsicana Byron Cook y el representante Bennett Ratliff de Plano son los últimos de un creciente número de republicanos que apoyan a Collier, un demócrata moderado. Bartlett también es exmiembro de la Cámara de Representantes de EU.

“Se puede confiar en Mike Collier, un empresario de Texas, profesional de la energía y exrepublicano, para poner los mejores intereses de nuestro estado por encima de la ambición política y restaurar el Senado de Texas al gran cuerpo deliberativo que alguna vez fue”, dijeron en una carta abierta también firmado por el juez del condado de Tarrant, Glen Whitley, el senador del estado de Amarillo, Kel Seliger, y el representante del estado de San Antonio, Lyle Larson.

Collier se ha apoyado en su pasado republicano en los anuncios de campaña y anuncios en la recta final de la campaña como un llamamiento a los independientes y republicanos moderados en su campaña desvalida.

“Esta es una gran muestra de confianza en nuestro movimiento de base para derrotar al hiperpartidista Dan Patrick”, dijo la campaña de Collier en un correo electrónico de recaudación de fondos.

EL CASTIGADOR

PATRICK

Patrick, que busca un tercer mandato como presidente del Senado, también se ha apoyado en su propio respaldo entre partidos, haciendo campaña con el senador estatal demócrata de Brownsville, Eddie Lucio Jr., que se retira, en el Valle del Río Grande esta semana. Patrick ha centrado su mensaje en conectar a Collier con el presidente Joe Biden en paradas de campaña y publicidad recientes.

“Cada uno de estos seis caballeros llegó a la misma conclusión, que estaban fuera de sintonía con los votantes, como lo demuestra el hecho de que ahora están apoyando a un clon de Joe Biden”, dijo el director de campaña de Patrick, Allen Blakemore, a través de un mensaje de texto. “La última vez que ejercieron un buen juicio fue cuando optaron por retirarse en lugar de enfrentarse a una derrota segura en las próximas elecciones”.

Ningún republicano que busca la reelección ha respaldado a Collier. Ratliff, quien sirvió un mandato representando al noroeste del condado de Dallas y ahora vive en Plano, dijo que muchos de esos republicanos apoyan a Collier pero temen a Patrick, quien es conocido por castigar a los legisladores que lo desafían.

“Debido a la retribución que experimentarán como funcionarios electos actuales, no están dispuestos a hacerlo público”, dijo Ratliff a The Dallas Morning News. “He tenido literalmente docenas de conversaciones con miembros republicanos actuales y anteriores que no se harán públicos, pero lo apoyan y le dicen a la gente que vote por él”.

El padre de Ratliff, el exvicegobernador Bill Ratliff, respaldó a Collier el mes pasado. En total, siete republicanos destacados han respaldado a Collier.

Encuestas recientes muestran que Collier va detrás de Patrick entre 6 y 11 puntos porcentuales. Collier también se enfrenta a una grave desventaja en la recaudación de fondos. Patrick está gastando más que él casi 12 a 1 y tiene alrededor de 20 veces el efectivo disponible, con un cofre de guerra de $16.8 millones.

NOTICIAS

FALSAS

A medida que se acerca el 8 de noviembre, los expertos están preocupados por el efecto que tendrá la desinformación en el electorado, y advierten a los votantes que estén preparados para que la información falsa se propague de formas a las que quizás no estén acostumbrados.

Muchas de las redes sociales más utilizadas, incluidas Facebook y Twitter, han tomado medidas en los últimos años para etiquetar y moderar la información falsa. Pero los expertos dicen que esas empresas podrían estar haciendo más y están preocupados por aplicaciones como TikTok y WhatsApp, que se han vuelto muy populares desde las últimas elecciones.

“Sin duda sabemos que las elecciones pueden, han sido y serán nuevamente decididas por un puñado de votos, por lo que cualquier cosa que afecte a los votantes tiene el potencial de cambiar el resultado”, dijo Jesse Littlewood, vicepresidente de campañas de Common Cause, una organización de defensa cuyos esfuerzos incluyen la lucha contra la desinformación.

“Eso incluiría los mitos o la desinformación de los votantes que podrían hacer que el votante pierda la oportunidad de participar porque cree en la información incorrecta, o que no participe en absoluto porque no cree en la integridad del proceso electoral”, dijo Littlewood.

LOS MEDIOS,

EL DESAFIO

Esto es lo que cuatro personas que estudian o investigan las redes sociales y la información errónea dijeron que los votantes deben saber sobre este ciclo electoral:

Aplicaciones como Telegram y WhatsApp son un desafío.

La información viral se difunde a través de Twitter, Facebook, Instagram y YouTube de manera pública, lo que facilita a los investigadores y verificadores de datos detectar y desacreditar afirmaciones falsas.

Pero aplicaciones como Telegram y WhatsApp dificultan la lucha contra la desinformación. Estas aplicaciones están encriptadas y funcionan más como chats grupales entre amigos y familiares. También son muy populares en las comunidades de la diáspora de inmigrantes, por lo que gran parte de la información que se difunde a través de ellos está en un idioma que no es inglés.

“No vemos lo que está pasando allí”, dijo Inga Kristina Trauthig, investigadora sénior del Centro para la Participación de los Medios de la Universidad de Texas en Austin. “No hay moderación de contenido en estas plataformas porque están encriptadas”.

En Telegram y WhatsApp, también es más probable que un reclamo falso provenga de un amigo o pariente en lugar de un extraño, lo que hace que las personas se inclinen más a confiar y a tomar decisiones de votación basadas en él, y sea menos probable que investiguen o investiguen, dijo Trauthig. Además, pocas personas quieren generar drama en un chat de grupo familiar llamando a mensajes dudosos.

Trauthig dijo que la mejor manera de reaccionar a la información falsa compartida en esas aplicaciones es señalar amablemente a quien compartió el reclamo hacia fuentes más confiables.

MALOS

ACTORES

“En general”, dijo Trauthig, “básicamente dígales a los miembros de su familia: ‘Está bien, escuchen, sé que estas plataformas también están infiltradas por malos actores. Las cosas que estamos viendo aquí no son solo de familiares y amigos’”.

Los pasos que debe seguir un votante son “los mismos, ya sea un tuit, una publicación de Facebook, un chat de WhatsApp de su tío o tía o un mensaje de Telegram del expresidente Trump”, dijo Littlewood.

“Debe seguir los mismos pasos para verificar que es una fuente de información confiable y verificar la motivación de quién es el proveedor de la información”, dijo.

Meta y Twitter son mejores, pero lejos de ser perfectos.

Las etiquetas destinadas a hacer que los usuarios de las redes sociales piensen antes de compartir una afirmación con la que se encuentran han sido «efectivas por lo que son», dijo Joseph McGlynn, profesor asociado de estudios de comunicación en la Universidad del Norte de Texas.

“Una de las cosas en las que me gustaría que la gente pensara es, si no está seguro, no comparta”, dijo McGlynn, “y una de las cosas más efectivas que pueden hacer Facebook o Twitter antes de que alguien comparta algo es decir: ‘¿Estás seguro de que quieres compartir esto?’ Esos empujones al menos ralentizan a la gente”.

McGlynn dijo que debería haber una responsabilidad parcial en las plataformas para limitar y moderar la información falsa. Pero los individuos deberían asumir la responsabilidad de ser críticos con lo que ven.

“La gente necesita ingresar a estas plataformas con una dosis de escepticismo”, dijo. “Si puede acercarse a Twitter, Facebook, TikTok con esa dosis de escepticismo, ese es realmente el lugar correcto para comenzar, y luego las propias plataformas pueden ayudar a ese proceso actuando rápidamente, marcando información potencialmente falsa y haciendo que las personas piensen, hagan una pausa y deliberen antes de compartir esa información”.

DINERO, EL

PROBLEMA

Trauthig dijo que las principales empresas aún dejan a los votantes en una posición vulnerable y pueden hacer mejoras para ser transparentes sobre el contenido pago que podría usarse con fines políticos.

“Al final, son empresas que necesitan ganar dinero”, dijo. “Viven de los algoritmos, viven de la viralidad de los temas. No viven de la transparencia ni de dejarle claro a un usuario cómo se ha promocionado una publicación”.

Jo Lukito, profesora asistente en la escuela de periodismo y medios de UT, dijo que observará cómo las plataformas mantienen sus esfuerzos para derogar la información errónea relacionada con las elecciones después de que pase el día de las elecciones. Algunos se han equivocado en sus esfuerzos por etiquetar y eliminar información falsa sobre un posible fraude electoral después de que se emitieron los votos, dijo.

“Rastreaban la información errónea, especialmente sobre las elecciones, pero se detuvieron después de las elecciones pensando que ya estaba hecho”, dijo. “No se dieron cuenta de cuán sostenido es este tipo de desinformación que persiste”.