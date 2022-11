Cowboys vs Packers: Horario y cómo ver por TV el juego de la NFL en Estados Unidos

Share on Twitter

Share on Facebook

Como entrenador en jefe de los Cowboys de Dallas, Mike McCarthy regresa a Green Bay para enfrentar a los Packers, equipo con el que ganó el Super Bowl XLV.

El domingo, la escuadra texana enfrentan al equipo de la bahía en duelo correspondiente a la Semana 10 de la temporada de la NFL. Como entrenador en jefe de los Cowboys de Dallas, Mike McCarthy regresa a Green Bay para enfrentar a los Packers, equipo con el que ganó el Super Bowl XLV.

El domingo, la escuadra texana enfrentan al equipo de la bahía en duelo correspondiente a la Semana 10 de la temporada de la NFL.

Desde el anuncio del calendario de la NFL para este año, el juego de semana 10 contra los Packers está marcado en rojo para los Cowboys. Aparte de la rivalidad que existe entre estos equipos, este encuentro tiene un ingrediente adicional: el regreso del head coach Mike McCarthy a Green Bay. Recordemos que McCarthy tuvo una larga etapa (entre 2006 y 2018) como entrenador en jefe de los Packers. Allí, conquistaría el Super Bowl en la temporada 2010 y seis títulos divisionales. Sin embargo, los malos resultados y su relación con el mariscal Aaron Rodgers llevaron a su despido durante la temporada 2018.

Ahora, cuatro años después, McCarthy volverá a Lambeau Field como entrenador en jefe de los Cowboys. Sin embargo, el coach tiene claro su enfoque de cara a este encuentro. Así lo dejo ver durante una rueda de prensa este lunes.

“¿Emocional? Pienso que, realmente, tienes que prepararte para ganar y es allí donde estoy mentalmente con respecto a este juego”, dijo McCarthy. “Obviamente, tengo grandes recuerdos de Green Bay y mi tiempo allí. Pero no, han pasado cuatro años desde que trabajé allí, y tengo muchas ganas de llevar a nuestro equipo allá.” Sin embargo, las emociones pudieron más que McCarthy cuando le preguntaron acerca de lo que extraña más de Green Bay. “Creo que es como todo, extraño la gente”, dijo el head coach. “Pienso que esta ha sido una gran transición para nuestra familia. Nuestros hijos nacieron y crecieron allí (…) El estilo de vida en Dallas, Texas, es increíble. Ha sido una gran oportunidad para nuestra familia. Pero, saben, Jessica dio a luz allí, nuestros niños nacieron allí…”

Por un segundo, a McCarthy lo dominaron las emociones y las lágrimas, dando unos leves golpes al podio antes de continuar. “La gente, solo la gente”, añadió. Más allá de su salida abrupta como head coach de los Packers, Mike McCarthy es apreciado aún por parte de la fanaticada de Green Bay. Incluso, en la villa de Ashwaubenon, Wisconsin, sus habitantes votaron en 2014 para renombrar una de sus avenidas como “Mike McCarthy Way”. Y la misma mantiene aún ese nombre. Es cierto que McCarthy ahora entrena a los Cowboys, un equipo que mantiene una dura rivalidad con los Packers. Sin embargo, quedará por ver cómo recibe el público de Green Bay a quien fue su entrenador en jefe durante casi trece años. Mike McCarthy y su reencuentro con Aaron Rodgers

Ahora, el regreso de McCarthy a Green Bay tiene un ingrediente adicional que puede incluso influir en el juego: el reencuentro del head coach con Aaron Rodgers, mariscal de los Packers. Como podemos ver, Mike McCarthy está optando por mantenerse enfocado y diplomático ante todo lo que implica su retorno a Green Bay. Sin embargo, esto no evitará que muchos fanáticos y reporteros vean el choque del domingo entre Cowboys y Packers como “el juego de la revancha”. No solo por el choque entre McCarthy y su exequipo, sino también por las heridas aún no sanadas del polémico juego de playoffs de 2014.