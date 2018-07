Consejos con o por experiencia

Por: Gamaliel Espinoza

En mi caminar por la vida he recibido cualquier cantidad de cartas pidiéndome consejos para los solteros y los casados. Mucha gente cree que por su status social… perdón, por su estado social creen que son diferentes los consejos y no. Sólo hay una diferencia al principio de los consejos que es diferente. Por ejemplo… a los solteros mi consejo es “piensalo muy bien…abre bien los ojos” . Cuando ya estan casados les digo… “Te lo dije, ahora mejor cierra tus ojos”. Consejos sobran… y hay quien los da sin que se los pidan y muchos mas los que los dan sin tener la experiencia. Hay que reconocer que no hay un método en el universo que nos diga como hacer feliz a una mujer… dije a una mujer. Para explicar lo que estoy diciendo… los solteros piensan que estarían mucho mejor casados y cuando se casan piensan diferente. Ahora, los casados piensan que solteros estaban mejor y cuando se divorcian… pero ya no pueden ser felices porque le hace falta quien los mande quien los maltrate, quien les grite… en fin. Los solteros ansían que les hagan todo esto. Bueno, el propósito no es hablar de los hombres… sino el de ayudar a los hombres a que puedan hacer feliz a su media toronja. El orden puesto aquí no meramente es segun la importancia… de todas maneras cuando se trata de los hombres el orden es lo de menos. Quiero aclarar para que quede bien claro que los derechos de esta investigación los tengo yo… y cualquier reproducción o piratería en cualquiera de sus formas será castigada como lo manda la ley. Queda claro que esto es para salteros que no se han casado y para los casados que quisieran estar solteros. Reglas para hacer feliz a tu pareja: 1.- Jamas andes en paños menores en tu casa… menos desnudo. 2.- Cuando vayas al baño, levanta la tapa… la del aro… la otra también. 3.- Si no tienes amigos bien… si no tienes amigas mucho mejor. 4.- Nunca se te ocurra decirle que no sabe administrar el dinero… aunque tengas la razón 5.- Nunca dejes la toalla o tu ropa interior tirada en el piso… si lo haces una sola vez dirá que siempre la dejas tirada. 6.- No engordes, solo que ella este embarazada… por solidaridad. 7.- No hables mal de la familia de ella. Si es necesario finge que la amas… es por tu bien. 8.- Cuando ella este viendo la tv. ni se te ocurra pedirle el control. 9.- Si estas viendo futbol y ella quiero ver su novela… deja que la vea, si amas o valoras tu vida. 10.- Anota cualquier fecha importante para ella… aniversarios, cumpleaños… 11.- Dile de vez en cuando que nadie es como ella en la cocina… que aun tu madre le debería de aprender algo. 12.- Por ti seguridad no se te ocurra decirle cuantas novias tuviste. 13.- Cuando se ponga un vestido y se ve mal… dile que se ve bien. Solo que quieras dormir con el perro, te lo va a agradecer… el perro.14.- Si el peinado no va con su vestido déjala así… no te lo va a agradecer. 15.- Ni se te ocurra interrumpir cuando esté al teléfono… aun si lleva dos horas hablando. 16.- Si ves que la cocina no esta limpia… te esta mandando un mensaje subliminal… has como que la virgen te habla.17. Vale mas que le seas fiel… es por tu seguridad y por tu bien. 18.- Debes de ganar un buen sueldo… al menos mas que ella. 19.- No ronques. 20.- Dile que la amas, que la quieres, que la adoras, dile mi vida, mi cielo. 21.- por ultimo, si te llega a preguntar que si la quieres, no se te ocurra contestar que estas con ella… esa no es respuesta. Solo dile que mucho.¿Listo para tomar la decisión?… si no estas listo, como sea te vas a arrepentir… ¿quieres apostar?