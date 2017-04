¡Conoce el fantástico castillo de ‘Beauty and the Beast’!

El edificio “encantado” del famoso cuento de hadas sí existe, ¡descúbrelo! Gran sorpresa de los fanáticos de la historia de Beauty and the Beast. El famoso castillo de este cuento de hadas existe en el mundo real, pero lógicamente no está encantado como lo relatan las películas. El castillo tiene el nombre de château de Chambord (castillo de Chambord) y se localiza en la región del Centro- Valle de Loira, Francia. Su arquitectura es diversa debido a que, en los 20 años de su construcción, esta fue modificada varias veces. Sin embargo, resalta un estilo renacentista francés con detalles medieva-les y estructuras clásicas italianas. Su edificación fue para ser usado como un pabellón de caza para el rey Francisco I, en el siglo XVI. Después de la muerte de Francisco I, los siguientes reyes no le dieron la atención necesaria y con el paso del tiempo éste se fue deteriorando hasta 1639, cuando fue ocupado por el hermano de Luis XIII, Gastón d’Orléans, quien evitó su destrucción con su restauración. Puedes conocerlo por la aplicación de Google Maps en la que se pueden captar las imágenes satelitales y tener una vista en 3D del histórico edificio y pasear por sus alrededores usando Google Street View. En el año 2000, el castillo de Chambord fue considerado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Actualmente, forma parte de los famosos castillos de Loira. Fue en este espacio donde se recrearon las escenas de las dos cintas cinematográficas de Disney, la de 1991 y la de 2017.