Conmebol suspende la doble fecha en marzo de sus eliminatorias para Qatar 2022

Conmebol anunció este sábado la suspensión tras una segunda reunión telemática con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Las dos fechas de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Qatar previstas para finales de marzo han sido suspendidas ante las dificultades de las diez selecciones para que los clubes, especialmente europeos, cedan a sus jugadores debido a la pandemia de coronavirus. La Confederación Sudamericana de Futbol (Conmebol) anunció este sábado la suspensión tras una segunda reunión telemática con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. La decisión obedece a la imposibilidad de contar en tiempo y forma con todos los jugadores sudamericanos”, anunció en su cuenta de Twitter la Conmebol.

El anuncio no detalla fechas probables para la disputa de las fechas quinta y sexta, aunque la expectativa de presidentes de federaciones es que se trasladen a los meses de sePtiembre u octubre. Los clubes europeos, en especial los del futbol inglés y alemán, se manifestaron en contra de la liberación de los seleccionados sudamericanos ante los riesgos de contagios y porque a su vuelta deberán someterse a una cuarentena de 10 días. En Inglaterra, por ejemplo, las autoridades exigen que los viajeros procedentes de Sudamérica pasen por un aislamiento de diez días, lo que imposibilitaría la presencia de los futbolistas en partidos decisivos de sus clubes. Por esta razón, la FIFA evitó ejercer presión a estas instituciones para que cedan a sus jugadores a las selecciones.

Sin poder contar los seleccionadores con sus grandes figuras, la situación generó escenarios probables de solución que no lograron reunir el consenso de las diez federaciones socias de la Conmebol. Algunos países, como Uruguay y Paraguay, propusieron jugar, conforme a la agenda de marzo, con jugadores de las ligas locales. Y hasta se propuso la opción de trasladar los diez partidos de esa doble programación a territorio europeo.

La Conmebol destacó este viernes que la “FIFA se comprometió a seguir buscando una solución al impasse surgido porque los jugadores sudamericanos que militan en ligas europeas no son liberados en favor de sus selecciones”. La entidad logró el año pasado dar comienzo a las eliminatorias sudamericanas y desarrolló sin contratiempos las primeros cuatro jornadas, si bien no hubo público en las tribunas y bajo estrictas medidas sanitarias. El protocolo también fue aplicado para completar el cronograma de las copas Libertadores y Sudamericana.

Sin embargo, el avance del COVID-19 en la región ha aumentado en las últimas semanas con nuevos brotes en países como Brasil en tanto que en otros se han registrado retrasos en los procesos de vacunación.

De hecho este viernes se anunció en Brasil la suspensión de torneos regionales para atajar la propagación de casos de coronavirus, y el Ministerio de Salud de Colombia anunció que no permitiría el ingreso de la selección Canarinha para el partido que estaba previsto en Barranquilla el día 26.