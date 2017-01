CONFUSION MAS IGNORANCIA

Por: Gamaliel Espinoza

Llega el obispo a la iglesia del pueblito. A su oficina habían llegado comentarios no muy buenos de las actividades que el cura del pueblo estaba haciendo en su iglesia. Como siempre, nunca falta alguien que no le guste como se estan haciendo las cosas y luego luego va con el chisme. El Obispo le dijo al chismoso que no había problema… -que en realidad sólo eran pequeños detalles los que se tenían que hacer. El Obispo despues de echarle un vistazo llamó al cura en privado. – Hijo… creo que tengo que hablar muy seriamente contigo- – Usted dirá señor Obispo. – En cuanto al grupo de rock que tienes dentro de la iglesia… nosotros no tenemos que decirte nada hijo- – Que bueno Sr. Obispo – En cuanto a que las chicas que andan casi sin nada de ropa y que son las que recogen las limosnas…no hay problema hijo-. – En cuanto al tubo que tienes aqui en medio de la iglesia y que las chicas lo usan… no hay problema hijo. – Que bueno sr. Obispo. – En donde si hay problema hijo es en el letrero que tienes enfrente de la iglesia. Creo que deberías de cambiarlo… no esta bien que diga Club Nocturno hijo. Estuvo casada con un millonario… de eso no hay duda. El problema es que cuando muere el millonario pues se entiende que ella sería la heredera… dije sería. Porque no fue así. La francesa Sandrine Devillard se enamoró del millonario Marcel Amphoux. El millonario era mayor que ella nada mas y nada menos que 25 años. Estuvieron casados solo un año porque Amphyoux murio. Desde un principio la francesa tuvo problemas con la familia de su marido porque nadie le creía que se había casado por amor… ni yo le creo. Ella muy linda… nada que ver con su marido que ya ni dientes tenía. Así que de atractivo cero. Durante el año que estuvieron casados ella le estuvo administrando sus cuatro negocios que él tenía. Así que al morir pues esperaba heredar su fortuna. Pero resulta que el millonario en pleno uso de sus facultades mentales no le dejó nada a Sandrine. Todo lo dejó a sus sobrinas y a unas cabañas. En otras palabras… le valió un cacahuate el amor que le profe$$$aba Sandrine. ——————————————– ——————————————— Llega el hombre a urgencias… lleva a una mujer a punto de dar a luz. Despues de llenar los papeles la enfermera le hable y le pregunta. – Como se llama su esposa? – Es necesario eso señorita? – Claro que si, tenemos que tener toda la información de su epsosa- – Señorita… podríamos dejar a mi esposa fuera de este asunto por favor? Si se entera me va a matar- Hay un dicho popular que reza… “la fe es ciega” Resulta que una anciana de Brasil por años le estuvo pidiendo a un “santo” que segun ella creía que era San Antonio… y era nada menos y nada mas que una figura de Elrond… un personaje de la película “El Señor de los Anillos. Por años ella estuvo en su ignorancia, inocencia… pidiendo a San Antonio no se que favores. Y Elrond nada que contestaba. No será que la fe en los santos no es ciega sino… digo. Para que pedirle a un santo cuando se le puede pedir directamente a Dios? Se tardó un poquito en aceptar que estava equivocada… que San Antonio no le había contestado porque… no se. Pero creo que San Antonio si sabía que le estaba rezando a él, pero el muy desentendido se hizo que no escuchaba nada.