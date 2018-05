Confirman fichaje de Oswaldo Alanís

Share on Twitter

Share on Facebook

Guadalajara.- El actual presidente del Getafe, Ángel Torres, confirma que el jugador mexicano Oswaldo Alanís firmó con el equipo de España. El presidente del Getafe, Ángel Torres, confirmó este lunes que el futbolista mexicano Oswaldo Alanís ya firmó su contrato con el club español. En una entrevista para “Radio Marca”, se le preguntó a Torres por la posible incorporación del mexicano al Getafe, a lo que contestó que ya es un hecho, que sea uno de los 5 o 6 refuerzos que se tienen contemplado para la temporada 2018-2019, “Alanís ya ha firmado”. El futbolista ha ganado 5 títulos con las Chivas de Gudalajara, equipo de la Liga MX que perdió cualquier esperanza de renovarle el contrato a Alanís para la siguiente temporada. Alanís viajó a Europa en donde posiblemente realizó los trámites correspondientes con el Getafe. Durante su estancia en España, presenció el encuentro entre el Real Madrid y el Bayern Múnich en la Semifinal de la Champions League. El central mexicano no compartió detalles de la negociación. “Esperemos que puras cosas buenas, crecer, seguir en busca de los sueños que creo que todo ser humano siempre busca, seguir avanzando”, comentó Oswaldo Alanís. “Cada vez más cerca, cada vez más cerca, fe de que se va a dar de buena manera. Es suponer, ya podremos platicar a ciencia cierta pero ahorita sería hacer una suposición, ya les contaré, ya les diré algo más en concreto, no quiero decir nada pero ya les platicaré”, expresó el mexicano. Alanís ya agradeció en su momento el cariño de la afición y directiva de Chivas. “Desde que llegué (a Chivas) dije que venía a un equipo grande a sumar. Es un club al que le debo muchas cosas, estoy agradecido con la afición por el apoyo que me dieron siempre desde que llegué, hasta la última fecha”, comentó el zaguero. La contratación de Alanís se podría dar en las próximas horas y se convertiría en el primer mexicano en militar en el Getafe.