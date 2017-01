Confirma reporte de la policía Aumentó la violencia durante 2016: Dallas

Dallas, Tx.- La tasa de homicidios aumentó bruscamente en 2016, los crímenes violentos aumentaron y los oficiales continuaron su éxodo del Departamento de Policía de Dallas. Pero no mucho de eso se arreglará en el nuevo año -al menos no hasta que un nuevo jefe sea contratado. Los homicidios subieron un 26 por ciento entre 2015 y 2016, de 136 en 2015 a 172 el año pasado. Cinco de esos homicidios fueron oficiales muertos durante la emboscada del 7 de julio en el centro de la ciudad. El crimen violento en general – que incluye asesinato, agresión sexual, robo y asalto agravado – aumentó un 11 por ciento. El jefe provisional de la policía de Dallas, David Pughes, compartió los números en el reporte de crímenes de fin de año discutido el lunes en una reunión del Comité de Seguridad Pública del Concejo Municipal. Pughes indicó que la tasa de delincuencia sigue siendo baja en comparación con la población de la ciudad, con el número de delitos totales en tendencia hacia la baja ahora por alrededor de 12 años. Los miembros del Consejo hicieron pocas preguntas y parecían satisfechos con los esfuerzos del departamento. La corporación policial ha continuado muchos de los programas de lucha contra el crimen iniciados bajo el exjefe de la Policía, David Brown, quien se retiró en octubre. Los oficiales han aumentado el patrullaje a pie, donde caminan por los vecindarios y hablan con los residentes. El Departamento está manteniendo su liga de atletismo de la Policía y otros programas de alcance comunitario, incluso mientras se selecciona a estos nuevos miembros. Y los oficiales que no realizan este tipo de actividades, como los detectives, seguirán haciendo rotaciones de patrullaje para llenar los vacíos debido al desgaste para mantener reducidos los tiempos de respuesta de las llamadas.

EXODO DE POLICIAS A pesar de que el Departamento de Policía se ha reducido a unos 3.200 oficiales, muy por debajo de los 3.500 deseados, Pughes señaló que la agrupación se centra en mantener sus programas básicos intactos. “Necesitamos mantener nuestros servicios básicos -prevención, aplicación e investigaciones”, reiteró. Y divulgarlos a la comunidad, recalcó Pughes, es parte de la prevención. Dijo que el departamento continuará “expandiéndose en muchos sentidos hacia el 2017”. Después de que el exjefe de Policía se retiró, funcionarios de la ciudad manifestaron que un nuevo jefe sería contratado después de que un nuevo administrador de la ciudad estuviera en su lugar. El mes pasado, los miembros del consejo municipal contrataron a T.C. Broadnax, quien fungió como gerente de la ciudad de Tacoma, Washington. Broadnax asumirá el cargo principal de la ciudad el 1 de febrero. El funcionario público contratado destacó que la contratación de un nuevo jefe está entre sus principales prioridades. Mientras tanto, cuando se ha incrementado el crimen, el Departamento ha respondido, aseveró. “Vimos alzas a lo largo del año que abordamos con nuestra fuerza de trabajo contra el crimen violento”, expresó Pughes. Ese grupo de trabajo está formado por oficiales de K-9, antinarcotraficantes, antipandillas y unidades tácticas. Cuando se creó en marzo, los agentes se centraron en cinco puntos críticos del crimen. Pero ahora el grupo de trabajo ha estado apuntando a los fugitivos en un esfuerzo por conseguir que los reincidentes salgan de las calles. Muchos de los homicidios del año que recién concluyó estuvieron relacionados con las drogas, pero los homicidios por violencia familiar cayeron a medida que los homicidios aumentaron. Jennifer Staubach Gates, presidenta de la fuerza de trabajo de violencia doméstica de la ciudad, fue elogiada. Sin embargo, la oficial expresó que el Departamento de Policía aún tiene trabajo de extensión por hacer. “Uno es demasiado”, apuntó Gates. Pughes reconoció que el Departamento ha tenido menos éxito en la resolución de homicidios. La liquidación en 2016 fue 49 por ciento, pero en los últimos años ha sido de alrededor del 55 por ciento. Dijo que el descenso se debe a que muchos de los asesinatos del año fueron delitos cometidos por drogas en los cuales los testigos no están dispuestos a hablar con la Policía. “No es una indicación de la cantidad de trabajo que los detectives de homicidio están haciendo”, señaló Pughes. “Realmente no es nada más que la cantidad de cooperación que estamos recibiendo en lo que se refiere a los homicidios de los testigos, y es difícil contar con testigos dispuestos a presentarse para resolver casos de homicidio fuera de pruebas de ADN”. En una reunión del Comité de Seguridad Pública en diciembre, los miembros del consejo cuestionaron a Pughes sobre las tasas de liquidación. Reiteró el lunes pasado que no es la manera más efectiva de juzgar cómo los detectives están haciendo sus trabajos. “Desde entonces hemos mirado las cosas de manera diferente, después de todas las exoneraciones y convicciones erróneas, y decidimos que es sólo un aspecto en el trabajo de un investigador”, precisó. Pughes también sonó optimista al discutir el problema de desgaste del departamento. En 2016, 365 agentes abandonaron el Departamento de Policía de Dallas. Y durante ese tiempo, sólo 108 nuevos oficiales fueron contratados.

URGEN MAS OFICIALES Antes de retirarse, el gerente de la ciudad, A.C. González, respaldó una propuesta para agregar 449 nuevos oficiales en 2017, calificando el esfuerzo de “extremadamente difícil, si no imposible”. Pughes no discutió el reclutamiento el lunes, aparte de decir que 42 novatos comenzaron una clase de academia esta semana. Pero sí externó que esperaba que el éxodo se detuviera. Casi 120 oficiales abandonaron o se retiraron del departamento entre octubre y diciembre. La mayoría de esos agentes se retiraron en medio de preocupaciones por la fallida poliza de la institución y el sistema de pensiones. Pero muchos otros salieron a trabajos mejor pagados en otras agencias policiales. “Con el nuevo contrato de reunirse y conferir, vamos a ver menos gente que salga de nuestro departamento y vayan a otros departamentos, y veremos a más gente incorporarse a nuestro departamento como resultado de nuestro programa lateral”, enfatizó Pughes. El Concejo Municipal aprobó un aumento del 10 por ciento para la mayoría de policías y bomberos en diciembre. El contrato de tres años de salario también aumentó al sueldo inicial para los policías novatos de Dallas y permitió que oficiales de otros departamentos se trasladaran a Dallas más fácilmente. A medida que el departamento se ha reducido, todavía mantiene tiempos de respuesta rápidas. En 2016, los oficiales respondieron a 22.294 llamadas más que en 2015. En 2015, los oficiales tomaron un promedio de 8 minutos para responder a las llamadas de mayor prioridad. En 2016, ese tiempo de respuesta cayó a unos 7,94 minutos. “Esperamos ser capaces al menos de cumplir con los objetivos de tiempo de respuesta este año”, enfatizó Pughes.