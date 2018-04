Condena enérgica contra Trump

Por: Ing. Esteban Sanchez

La repulsa de Peña Nieto y los candidatos presidenciales a las hostilidades de Trump en la frontera muestra hasta qué punto está imbricada la política interna de los dos países. La frontera es una línea imaginaria, aunque la resguarde la Guardia Nacional a la que ordenó “sellar” contra la migración en ausencia de su “muro”. Es también espacio para la arenga nacionalista en clave interna, de la que se sirven los gobiernos, especialmente en temporada electoral, para afirmar la popularidad en las urnas. Finalmente, Peña plantó cara a Trump, sí, pero qué sigue en los hechos: Por primera vez en el sexenio, la condena enérgica y fijar límites a la política de ataques de Trump a los mexicanos granjea apoyo unánime al presidente y el mayor respaldo público desde que su popularidad se derrumbara tras ganar en 2012. Ningún adversario u opositor rehuyó al llamado a la unidad y defensa de la dignidad del país. Ahora su reto será convertir esa cualidad en comportamiento para resolver temas de la grave relación bilateral como migración o drogas, y por supuesto la negociación del TLCAN. Trump ordenó militarizar la frontera, sin armas ni facultades para detener indocumentados, pero, sobre todo sin ninguna amenaza de invasión de migrantes; salvo cuando se esfuma un símbolo de su política proteccionista con la tácita cancelación del muro por falta de fondos. Pero no significa “sin razón”, como calificó la medida New York Times. Desde la campaña, la intimidación y la provocación contra la migración mexicana y centroamericana le han funcionado para reunir apoyo interno y ganar popularidad, no obstante que la afluencia se detuvo desde 2010 y hoy las salidas de indocumentados son mayores que las entradas al país. Hay que recordar el empujón hacia la Casa Blanca que le dio aquel desafío en Los Pinos sobre el muro y su factura para México, del que el gobierno mexicano debía haber aprendido. ¿Cuál es la lección para evitar caer hoy en sus reality shows? Sus puestas en escena podrían no ser más que viva complacencia en él mismo o en sus obsesiones, sino fuera porque tiene el poder de convertirlas en políticas reales. Tras un año sin respuesta contundente, EPN enfrentó por primera vez a Trump y también evitó quedar rezagado respecto a la cadena humana que AMLO preparaba en la frontera. Eso habría sido serio revés para su gobierno y partido en las urnas. Allá, la construcción de una crisis en la frontera sirve para inflamar la diatriba nacionalista que tanto inflama a las bases de Trump, aunque por otro lado no ha frenado la negociación del TLC, y por el contrario, se acelera. En medio de guerras comerciales con China y otro frente de tensión comercial con Europa, Trump necesita el TLC para ganar el Congreso en la elección de noviembre. A EPN también le beneficiaría un acuerdo comercial con su socio antes de los comicios del 1 de julio, pero será cada vez más difícil negociar cupularmente y en lo “oscurito” a través de canales informales como el de Videgaray y Kushner, mientras apela a la unidad de las fuerzas políticas internas. El dilema es simple. Será difícil sostener el discurso nacionalista y al mismo tiempo elegir no traducir la indignación en acciones diplomáticas o negociar sin transparencia un acuerdo del TLC aunque las dos opciones puedan ser igualmente buenas para el gobierno de Peña Nieto. En la víspera de la orden para militarizar la frontera, el canciller mexicano y el yerno de Trump se reunían en la Casa Blanca, posiblemente para informarle de la respuesta de Peña Nieto si ordenaba militarizar la frontera. Sin embargo, mantener esta línea junto con el “cierre de filas” interno puede conducir a malas conclusiones. Ahora tocará al Ejecutivo, traducir en hechos, la defensa de la dignidad nacional con una estrategia de la que hasta ahora ha adolecido frente a las amenazas del exterior, pero con transparencia si quiere contar con el apoyo y la unidad nacional. Por ahora es todo; mientras tanto ¡!!AQUI SI PASA Y MUCHO ¡!! Para cualquier información, favor de comunicarse a: editorial@novedadesnews.com y/o tulmex@hotmail.com