CON UNO NOS BASTA

Por: Gamaliel Espinoza

Se encienden las luces de la pista del circo. En el centro aparece una caja larga de madera y otra luz para el domador de animales vestido con su traje especial. El domador abre la puerta de la larga caja y empieza a salir un cocodrilo enorme. Cuando por fin sale el cocodrilo el domador le grita… Dame un beso- El cocodrilo no se mueve. Dame un beso…- le ordena con mas energía. El cocodrilo como si nada. Que me des un beso le grita el domador ya molesto. Una vez más el cocodrilo no se mueve. De repente el domador agarra un bate y le da un fuerte golpe en la cabeza al cocodrilo y le ordena una vez mas que le de un beso. El cocodrilo da unos pasos, levanta la cabeza y le da el beso. El domador dirigiéndose al público grita. ¿Alguien se atrevería a hacer lo mismo? Gira un poco su cuerpo y dirigiéndose al público hace la misma pregunta. No recibe respuesta alguna. Gira una vez mas su cuerpo y hace la misma pregunta. De repente alguien de público levanta la mano. El domador pide que le dejen pasar. Cuando por fin llega a donde esta el domador este le pregunta que si se animaría a hacer lo mismo El hombre con una voz muy delicada le responde… Claro que si papito, nomas no me des muy fuerte con el bate- Quien sabe en que iba pensando Amber Young de 32 años de edad. Fue arrestada por conducir en estado de ebriedad… y haber chocado con tres autos, resultando varias personas heridas en Marana, a unas 30 millas de Tucson. ¿Sabe que es lo raro del asunto? Que Amber iba vestida de novia. Así como lo esta leyendo. Normalmente cuando la novia se va a casar la llevan… no va manejando. No se sabe porque ella iba manejando y ebria. Salió poco después y se fue directo a la ceremonia… pero no nos dicen si llegó a tiempo para la ceremonia. A lo mejor iba muy rápido para llegar antes de que se arrepintiera el novio ¿no? Está medio raro el asunto. Puede ser que iba tan rápido porque a la mejor… la verdad es que no entiendo. Es el día de su vida… arrestada, multada… caray, y que tal si el novio no la quiso esperar sabiendo lo que había pasado su novia… ¿todavía se querría casar? ———————————————– ———————————————– El granjero llegó con un gallo joven a su rancho. El que tenía ya estaba un poco viejo… un poco cansado. Le costaba dar “batería” a todas las gallinas habidas y por haber… era el rey de su granja. Pensando en el futuro de sus gallinas había comprado ese gallo que se lo habían garantizado que era muy bueno. El gallo viejo al ver lo que estaba por pasar se acerca al gallo joven y le propone que lo deje retirarse con dignidad. ¿Qué propones viejo?- pregunta el gallo joven. Que hagamos una carrera alrededor de la granja… pero con la condición de que me des un poco de ventaja. Total de todas maneras te vas a quedar con todas las gallinas- Al gallo joven le pareció justa la petición y le da unos metros de ventaja. Empieza la carrera y empieza el cacareo de los animales. El granjero al ver que el gallo joven va detrás del gallo viejo saca la escopeta y mata al gallo joven. Cuando se acerca para recoger el cadaver del gallo joven dice… – No entiendo que es lo que esta pasando, este es el tercer gallo maricón que compro en este mes- Es el único mexicano que esta representando a México… en los Juegos Paralímpicos de Pyeong Chang. Claro que se podía haber enviado mas personas a estos Paralímpicos… pero no es necesario. Con uno que vaya es mas que suficiente. Cuando son la Olimpiadas se envían un buen contingente… de paseo. Digo de paseo porque la cosecha de preseas es casi nada. Así que si va uno y no trae nada… pues no molestaría. Pero si va un montón y no traen nada… pues si que molestaría. Aunque por lo general casi siempre los paralímpicos mexicanos dan la cara por México. Ahora le toca cargar con la responsabilidad de la representación y si no trae nada pues no me molestaría en lo absoluto. Por la simple razón de que si yo que tengo mis pies normales no me atrevo a subirme a unos patines… él que solo tiene un pie va por el Giant Slalom. Que consiste en bajar una montaña de nieve en una tabla de nieve… mis respetos para Arly Velazquez. Sugerencias, comentarios y opinión favor de hacerlos llegar a: gamma9_10@yahoo.com y editorial@novedadesnews.com.