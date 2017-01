¡Con lágrimas! Mamá de Rubí confiesa que todo fue un fraude

La mamá de Rubí reveló que toda la fiesta de su hija fue un fraude. San Luis Potosí.- Hace una semana se llevaron a cabo los XV años de Rubí en La Joya, San Luis Potosí; sin embargo, tras la controversial fiesta la mamá de la quinceañera reveló que todo fue un fraude y que la gente se está aprovechando de ellos. Con lágrimas en los ojos, Doña Ana Elda detalló que nadie les ayudó económicamente y que no recibió ni un peso por la publicidad generada en redes sociales. “No tienen escrúpulos, uno se ha pasado de buena gente, y si me da coraje que mucha gente está valiéndose de eso y ni siquiera han venido a decir, pues gracias porque nos serviste de circo”, comentó la madre de la joven, quien el día del evento reveló que estaba harta del acecho de la prensa. La mamá de Rubí indicó que los XV años fue el medio para que muchas personas se aprovecharan de ellos y aunque recibieron muchas promesas, jamás los ayudaron. Destacó que el gobierno local también les prometió que cubrirían los gastos, pero que ahora no quieren reembolsar lo que gastaron. Así luce Rubí en sus XV añosEnfatizó que ellos lo único que querían era celebrar el cumpleaños de su hija Rubí y que jamás imaginaron que la fiesta se haría de tal magnitud. Puntualizó que sólo los defraudaron y abusaron de su confianza, por lo que les mandó un mensaje: “Les digo a todas esas personas que están haciendo su ‘agosto’ a costillas de uno, que les rinda su dinero y así como les va llegar, así se les va a ir porque eso no se vale”.