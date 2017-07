Con documental sobre el Papa y arte apuntan a ganar un Oscar

Los Museos Vaticanos presentaron este martes el documental “Mi idea del arte”, que incluye el pensamiento artístico del Papa Francisco, al tiempo que comenzaron los trámites para llevarlo a competir a los premios Oscar. Dirigido por Claudio Rossi Massimi, el filme está inspirado en el libro del mismo título que plasmó la interpretación que Jorge Mario Bergo-glio dio a diversas obras de arte, desde el obelisco de la Plaza de San Pedro a la Capilla Sixtina. “¿Cuál es la idea del arte del Papa Francisco? Es una visión muy distante de la mirada experta y refinada de algunos papas del pasado, como Alessandro VII Chigi, el Papa que dibujaba con Bernini, o Benedicto XIV, el Papa docto e incluso Pablo VI, el pontífice que dialogó con los artistas”, señaló Barbara Jatta, directora de los Museos Vaticanos. “Para el Papa Francisco el valor del arte es aún más profundo, porque es un componente de su pensamiento salvífico, catequético y de evangelización. Sobre todo porque el arte, para el Papa Bergoglio, es parte de ese mensaje de misericordia que con su pontificado quiso comunicar a todos nosotros”, agregó. Filmado en calidad 4K y con espectaculares tomas aéreas logradas gracias a un dron que sobrevoló el Vaticano gracias a permisos especiales, el video logra capturar la atención a través del relato del curador Sandro Barba-gallo y la periodista Tiziana Lupi. En la presentación, Jatta recordó que el pontífice argentino quiere que los Museos Vaticanos acojan nuevas formas de arte, que abran de par en par las puertas a personas de todo el mundo y sean instrumento de diálogo entre culturas y religiones. Además de ser “instrumentos de paz”, no “colecciones pensadas sólo para los elegidos y los sabios”, sino “una realidad vital que sepa custodiar ese pasado para contarlo a los hombres de hoy”. “Estoy convencida que los Museos Vaticanos estén yendo justo en la dirección indicada por este mensaje del santo padre. Los videos son una forma de expresión artística también ellos, este ha visto el involucramiento de tantísimas personas”, precisó. Recordó que, en estas semanas, ese complejo cultural recibe unos 27 mil visitantes cada día que provienen de los cinco continentes. Así, la cifra de billetes vendidos supera los seis millones al año. Al mismo tiempo, precisó que los museos no son una “colección polvorienta” porque se acaba de poner en marcha un “programa especial de desempolvado” que dura todo el año y atiende no solo las salas, sino también las bodegas. Uno de los personajes involucrados en el documental es Alejandro Marmo, un artista argentino y viejo conocido de Francisco, cuya técnica es trabajar con material de descarte y convertirlo en obras. En la presentación, ponderó que el arte permite llevar “una esté-tica de la esperanza” a muchos jóvenes que están fuera del sistema, una gran posibilidad en un mundo en guerra como el actual. “Mi arte es llevar un descarte a la poesía, no sé si realmente es arte lo que hago porque tengo que esperar 100 años para saberlo, pero el proceso es arte, porque la poesía se vive en la cotidianidad de la transformación de estar afuera del sistema y ser incluido en una obra que la ven tantos”, apuntó.