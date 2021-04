Con 56 candidatos comenzó la lucha por el Concilio de Dallas

Concluye la elección anticipada el próximo el 27 de abril

Nota Novedades News

Dallas, Tx.-La votación anticipada comienzó este pasado lunes para las elecciones del 1 de mayo, que han atraído a decenas de candidatos que se postulan para el Concejo Municipal de Dallas y una gran cantidad de oficinas de alcaldes suburbanos.

También está en la boleta una elección especial para llenar un escaño en el Congreso.

Las elecciones al Concejo Municipal de Dallas tienen 56 candidatos compitiendo por 14 escaños. El alcalde Eric Johnson, elegido en junio de 2019, tiene un mandato de cuatro años y no está en la boleta electoral. Los mandatos del Ayuntamiento son de dos años.

Tres de los 14 miembros del Concilio han alcanzado el límite de cuatro mandatos consecutivos, dejando a 11 miembros del consejo buscando la reelección. Con tantos candidatos, es prácticamente seguro que el condado de Dallas celebrará una segunda vuelta. Para ganar por completo, un candidato debe recibir el 50% de los votos más uno. Si nadie alcanza ese umbral, los dos primeros clasificados competirán en una segunda vuelta el 5 de junio.

La junta de fideicomisarios del Distrito Escolar Independiente de Dallas (DISD) tiene solo un puesto en disputa.

Una elección especial para llenar el escaño del Distrito 6 del Congreso que quedó vacante con la muerte del representante Ron Wright, republicano por Arlington, está en la boleta en el sur del condado de Tarrant y los condados de Ellis y Navarro. Un total de 23 candidatos están en la boleta, y es probable que también haya una segunda vuelta en esa carrera.

Fuera de Dallas, los votantes seleccionarán nuevos alcaldes en Fort Worth, Plano , Arlington , Garland , Southlake , Grapevine y McKinney . Varias ciudades suburbanas también tienen carreras para concejos y asientos en juntas escolares en la boleta.

Las elecciones municipales suelen tener una baja participación. El año pasado, la elección se pospuso debido al COVID-19 y, en cambio, se combinó con la elección presidencial de noviembre. Esto provocó una participación electoral mucho más alta que en años anteriores con un 66,15%.

En las elecciones de 2019, solo el 9,9% de los 1.363.892 votantes registrados del condado de Dallas emitieron su voto.

URGE SABER

TODO ESTO

Esto es lo que necesita saber antes de ir a las urnas:

¿Cuándo puedo votar?

La votación anticipada continuará hasta el 27 de abril.

Las horas de votación anticipada en el condado de Dallas son:

19-24 de abril: 8 am. a 5 pm.

25 de abril: 13h a 18h

26-27 de abril: 7 am. a 7 p.m.

Las horas de votación anticipada en el condado de Collin son:

19-24 de abril: 8 am a 5 pm

26-27 de abril: 7 am. a 7 pm.

Las horas de votación anticipada en el condado de Tarrant son:

19-23 de abril: 8 am a 5 pm.

24 de abril: de 7 am. a 7 pm.

25 de abril: de 11:00 am a 16:00 pm.

26-27 de abril: 7 am. a 7 pm.

El 1 de mayo, día de las elecciones, las urnas se abrirán a las 7 am y cerrarán a las 7 pm. Podrán votar si están en línea antes de las 7 pm.

¿Dónde voto?

Cada condado enumera sus sitios de votación anticipada en su sitio web.

Los condados de Dallas, Collin y Tarrant se han trasladado a centros de votación en todo el condado. Eso significa que el día de las elecciones los votantes pueden emitir su voto en cualquiera de los lugares de votación abiertos del condado, lo que aumenta la flexibilidad y conveniencia de los votantes.

En el condado de Dallas, los votantes pueden emitir su voto en cualquiera de los centros de votación del condado que figuran en el sitio web de elecciones del condado. Los votantes no están vinculados a una ubicación de distrito. El sitio web de elecciones del condado de Dallas rastrea qué lugares de votación tienen largas filas y qué filas se mueven más rápidamente.

¿Cómo sé si soy elegible para votar?

Para ser elegible para votar en las elecciones de mayo, debe haberse registrado antes del 1 de abril.

Puede verificar su registro de votante con el administrador de elecciones de su condado (DallasCountyVotes.org para Dallas) o en el sitio web del secretario de estado www.votetexas.gov.

Si aún no está registrado para votar, aún puede registrarse a tiempo para la segunda vuelta. Debe registrarse antes del 5 de mayo para votar en las elecciones de desempate del 5 de junio.

¿Es necesario que mi dirección en mi licencia de conducir y el registro de votante coincidan?

No. El estado no requiere que la dirección de su licencia de conducir coincida con su tarjeta de registro de votante.

Si bien siempre es bueno tener su licencia actualizada, la Ley de Identificación de Votantes del estado permite a los electores emitir su voto con una licencia que ha estado vencida por hasta cuatro años. Los votantes mayores de 70 años pueden usar cualquier licencia vencida.

¿Qué tipos de documentación puedo utilizar para cumplir con las reglas de identificación de votantes del estado?

Debe proporcionar uno de los siete siguientes tipos de identificación con foto:

Licencia de conducir de Texas

Certificado de identificación electoral de Texas

Tarjeta de identificación personal de Texas

Licencia de arma de fuego de Texas

Certificado de ciudadanía estadunidense con foto.

Tarjeta de identificación militar de EU, con foto

Pasaporte estadunidense

Si no puede razonablemente obtener uno de estos, aún puede emitir su voto firmando una Declaración de Impedimento Razonable y proporcionando uno de los siguientes documentos:

Certificado de nacimiento

Factura de servicios públicos actual

Extracto de cuenta bancaria

Cheque del gobierno

Cheque de pago

Dirección del gobierno con su nombre y dirección, incluido su certificado de registro de votante

¿Cómo puedo votar por correo?

El 20 de abril fue el último día para solicitar una boleta por correo para las elecciones de mayo. La solicitud debe recibirse, no solo con matasellos, antes de esa fecha. Las boletas electorales por correo deben recibirse antes de las 7 pm del 1 de mayo.

Texas no tiene votación por correo “sin excusa”. La Corte Suprema de Texas ha dicho que la falta de inmunidad al COVID-19 por sí sola no califica a una persona para votar por correo. Los electores deben tener otra condición física que les impida acudir a las urnas por riesgo para su salud.

Pero el tribunal no ha especificado cuáles son esas condiciones. Ha dejado esa determinación en manos de los votantes, que corren el riesgo de violar la ley estatal.

Para calificar para votar por correo, los tejanos deben estar bajo uno de estos cuatro requisitos.

Tener 65 años o más.

Planee estar fuera de su condado de residencia durante la elección (esto incluirá a miembros del Ejército, estudiantes universitarios y aquellos estacionados en el extranjero para trabajar.

Tiene una discapacidad.

Estar confinado en la cárcel sin haber sido finalmente condenado por un delito grave.

Solicité una boleta por correo pero no la he recibido. ¿Cual es el trato?

Texas comienza a enviar boletas por correo a partir de 45 días antes de una elección. Ese umbral de 45 días fue el 17 de marzo.

Si ha presentado una solicitud y aún no tiene su boleta, debe comunicarse con su administrador electoral local.

Los expertos instan a los votantes que no reciban sus boletas por correo al menos tres días antes de la elección a cancelarlas y votar en persona. Para hacerlo, los votantes que no recibieron sus boletas por correo deberán dar fe de que no las recibieron. Esto se puede hacer por correo tres días antes de la elección o en persona después de que haya transcurrido ese plazo. Luego, se les permitirá emitir una boleta provisional, que se contará siempre que no se reciba una boleta por correo para ese votante.

Recibí una boleta por correo, pero ahora quiero votar en persona. ¿Cómo puedo hacer eso?

Si decide esperar hasta el día de las elecciones para devolver su boleta por correo, aún puede emitirla devolviéndola en persona a su secretario de votación anticipada el 1 de mayo antes de las 7 pm.

Si desea emitir su boleta en un lugar de votación, tendrá que llevar su boleta por correo para que puedan cancelarla. Cancelar su boleta por correo es la única forma en que le permitirán votar en persona. Pero deberías poder hacer todo eso al mismo tiempo. No olvide llevar una forma aprobada de identificación con foto para verificar quién es usted.

Algunos votantes de Dallas que emitieron boletas por correo en las elecciones presidenciales desconfían de la votación por correo porque sus boletas no llegaron a la oficina de elecciones a tiempo para ser contadas. Si le preocupa esto para las elecciones de mayo, la oficina electoral del condado de Dallas proporciona una lista de las boletas electorales por correo que recibe cada día, o puede llamar a la oficina al 469-627-8683 para verificar el estado de su boleta.

Según la ley estatal, todos los secretarios de votación anticipada deben mantener un registro diario de las boletas emitidas en cada uno de sus lugares de votación y publicar esa lista en su sitio web. Entonces, si vive fuera del condado de Dallas, puede llamar a la oficina del administrador de elecciones y verificar si ha recibido su boleta por correo.

¿Hay varios lugares para entregar una boleta en Texas?

No, el código electoral de Texas no los permite. Pero si solicitó una boleta por correo y califica, puede entregar sus boletas en persona en la oficina del secretario de votación anticipada de su condado durante la votación anticipada y el día de las elecciones. Aún deberá proporcionar una identificación con foto.

Durante la elección presidencial, a los votantes se les permitió dejar su boleta en el estacionamiento del sitio. Esto ya no se permitirá ya que los procedimientos de entrega han vuelto a la normalidad. Los votantes deberán llevar sus boletas dentro del edificio.

¿Qué pasa si asisto a una universidad fuera del estado pero resido en Texas y quiero votar?

Solicite una boleta electoral por correo antes del 20 de abril. No es necesario que incluya prueba de residencia, solo debe proporcionar su dirección residencial en la solicitud.

¿Está disponible la votación en la acera?

Si. La votación en la acera debe estar disponible en todos los lugares de votación para los votantes que no puedan físicamente ingresar a un lugar de votación sin asistencia personal o que tengan la posibilidad de dañar su salud.

Si tiene un asistente de votación con usted, ellos pueden notificar a un funcionario electoral dentro del lugar de votación que está solicitando una votación en la acera. En el condado de Dallas, puede llamar al 214-819-6338 para informar a los funcionarios electorales que necesitará votar en la acera.

Los funcionarios electorales verificarán que cumpla con los requisitos para votar en la acera y luego le traerán todo lo que necesita para emitir su voto.

Una vez que complete su boleta, el funcionario electoral la devuelve al interior para emitirla como cualquier otro voto.

¿Tengo que usar una máscara para votar?

No se requiere que los votantes usen máscaras, pero se les anima a que lo hagan. Los funcionarios electorales que ayudan a los votantes que están votando en la acera deben usar cubiertas para la cara, al igual que cualquier persona que esté ayudando al votante en la acera.

RESPALD O

DE JOHNSON

Por segunda vez en tantas semanas, el alcalde de Dallas, Eric Johnson, ha respaldado a otro retador en lugar de un titular del Concejo Municipal en un intento por ganar más aliados en el cuerpo gobernante.

Donald Parish, quien busca representar al Distrito 7 en el sur de Dallas, anunció el que el alcalde lo respalda en la carrera de ocho personas que incluye al titular Adam Bazaldua.

Parish calificó el respaldo del alcalde como «una verdadera bendición» y dijo que apreciaba el apoyo.

El respaldo sigue un patrón de aprobación aparente que el alcalde del primer mandato le ha dado a tres candidatos que buscan desbancar a los titulares que representan a los distritos en la parte este de la ciudad, incluido el lugar donde vive Johnson.

Johnson respaldó públicamente la semana pasada a Yolanda Faye Williams para representar al Distrito 5 del sureste de Dallas en su quinta candidatura para el Concejo Municipal.

Una captura de pantalla de un volante publicado por la candidata del Distrito 5 del Concejo Municipal de Dallas, Yolanda Faye Williams, el 15 de abril de 2021 muestra un respaldo del alcalde Eric Johnson.

RECORTE

POLEMICO

Su apoyo a los dos retadores hasta ahora se produce después de que el Alcalde en repetidas ocasiones hizo una distinción entre él y la mayoría de los miembros del Consejo que votaron para recortar $ 7 millones en el presupuesto de horas extras de la Policía. El dinero se reinvirtió en iniciativas diseñadas para poner más oficiales en servicio de patrulla y otros planes relacionados con la seguridad pública.

Johnson, uno de los cuatro votos en contra del recorte, ha equiparado la reducción del presupuesto de horas extras como «quitar fondos» al Departamento de Policía y obstaculizar la forma en que la agencia de aplicación de la ley aborda los delitos más violentos de la ciudad. Bazaldua, Jaime Resendez (Distrito 5); y Paula Blackmon (Distrito 9) estuvieron entre los 11 votos a favor de la reasignación presupuestaria después de que Bazaldua presentara la idea. La seguridad pública es el tema principal en las elecciones del 1 de mayo.

En su declaración de respaldo, Johnson llamó a Parish, pastor y fundador de una organización sin fines de lucro, el «tipo de líder» que los residentes del sur de Dallas necesitan en el Ayuntamiento.

“Él realmente se preocupa por la gente del Distrito 7 y es alguien que está comprometido a trabajar con nuestro Departamento de Policía, no en contra de él, para hacer que nuestros vecindarios sean más seguros”, dijo Johnson.

Bazaldua, quien dijo que tiene el respaldo en la carrera por el Distrito 7 de los exalcaldes Mike Rawlings y Ron Kirk, dijo que pensaba que era «desafortunado ver al alcalde usar este tiempo e influencia para servirse a sí mismo».

“Nuestra ciudad se encuentra actualmente en medio de muchos tiempos desafiantes que deberían ser el foco de toda su energía”, dijo Bazaldua. «Espero que los contribuyentes vean lo que realmente consume el tiempo y la energía del Alcalde de Dallas en este momento, que es la política y el drama».

Varios de los donantes anteriores del alcalde han donado a Williams, Parish y John Botefuhr, quien se postula para el escaño del Distrito 9 en East Dallas contra Blackmon. Johnson vive en ese distrito y no ha anunciado un respaldo oficial de nadie en esa carrera.

Williams, Parish y Botefuhr dijeron a The News que se habrían opuesto al recorte presupuestario de horas extras.

CUESTIONES

RACIALES

El apoyo del Alcalde a los oponentes también ha generado críticas porque los tres titulares son de ascendencia latina y sus pérdidas llevarían a una menor representación cultural en una ciudad donde el 42% de los residentes son latinos, la más grande de todas las razas en Dallas.

Los cargos de Alcalde y ocho del concejo municipal están ocupados actualmente por personas de color, y cinco de ellos son latinos. El alcalde provisional Adam Medrano no es elegible para postularse este año después de cumplir cuatro mandatos consecutivos. Omar Narváez busca un tercer mandato en representación del Distrito 6 en West Dallas.

Los retadores Williams y Parish son afroamericanos y Botefuhr es blanco.

Bazaldua es la primera persona latina en representar al Distrito 7, que es predominantemente afroaestadunidense, desde que se redistribuyó a principios de los 90.

REACCION DE

GARCIA

Domingo García, presidente nacional de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, calificó de «divisivo» apuntar a los tres titulares, que fueron electos en 2019, y creía que podría haber una posible reacción violenta contra el alcalde si busca un segundo mandato en 2023.

“Es común que los alcaldes y los concejales tengan diferencias de opinión sobre temas políticos, pero nunca se convirtió en algo personal o en una pelea política de barrio como la que estamos viendo participar al alcalde”, dijo García, exmiembro del Concejo Municipal de Dallas.

Bazaldua dijo que no sentía que él y sus colegas del consejo estuvieran siendo señalados por su herencia.

«Creo que estamos siendo atacados por nuestra fuerza y [Johnson] sabe que no seremos el eslabón más débil y que simplemente nos alinearemos con lo que él quiere», dijo Bazaldua. «Todos sabemos que nuestro alcalde ha tenido grandes dificultades para contar hasta ocho». La frase es una referencia al número de votos necesarios para una mayoría en el Ayuntamiento.