Con 10 nominaciones “Roma” de Alfonso Cuarón hace historia

Notimex.- “Roma” hizo historia hoy al convertirse en la primera cinta mexicana en lograr 10 nominaciones en los premios Oscar, entre ellas su director Alfonso Cuarón y sus actrices Marina de Távira y Yalitzia Aparicio. Aparicio se confirmó como revelación con su nominación a mejor actriz, mientras De Tavira se sumó con su nominación a mejor actriz de reparto, un acto de justicia, señalaron críticos cinematográficos en una primera reacción. A estas tres se añadieron las nominaciones a edición de sonido, mezcla de sonido, mejor película de habla no inglesa, diseño de producción, mejor fotografía, mejor guión original y mejor película, para el total de 10 aspiraciones. Otros filmes que han sido nominados como mejor película y como mejor cinta extranjera de los Oscar son “Z” (Costa Gavras, 1969), “La vida es bella” (Roberto Beningni, 1997), “El tigre y el dragón” (Ang Lee, 2000), y “Amour” (Michael Haneke, 2012). Sin embargo, ninguna de las cuatro consiguió el máximo galardón de los Oscar, por lo que tuvieron que conformarse con el premio a la mejor película extranjera o de habla no inglesa. En la categoría a mejor película de habla no inglesa “Roma” se suma a una lista de ocho cintas con las que México estuvo representado (seis producciones mexicanas y dos coproducciones México- España), aunque ninguna de ellas obtuvo la codiciada estatuilla. Dicha lista está integrada por las cintas “Macario” (Roberto Gavaldón, 1960), “Ánimas Trujano” (Ismael Rodríguez, 1961), “Tlayucan” (Luis Alcoriza, 1962), E “Actas de Marusia (Miguel Littín, 1975), “Amores perros (Alejandro González Iñárritu, 2000), “El crimen del padre Amaro” (Carlos Carrera, 2002). También “El laberinto del fauno” (coproducción hispano-mexicana, Guillermo del Toro, 2006) y “Biutiful” (coproducción hispano-mexicana, Alejandro González Iñárritu, 2010). La incógnita será resuelta el próximo 24 de febrero, cuando se lleve a cabo la entrega de los Oscar en el teatro Dolby, de Los Ángeles, California, y se conozca cuántas estatuillas sumará esta cinta a la larga lista de premios ya obtenidos tanto en festivales como en diversas asociaciones de críticos de cine. “Roma” ya ha recibido importantes galardones como el León de Oro del Festival de Venecia –donde el filme debutó-, el Globo de Oro a la mejor película extranjera y al mejor director. Así como en los Critics Choice Awards, donde fue la gran ganadora con cuatro premios (mejor película, mejor película extranjera, mejor director y mejor fotografía). Además del Oscar, “Roma” aún competirá en reconocidos festivales, como los Premios Goya, que entrega la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España (AACCE), y los Premios BAFTA, otorgados por la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión. La película, filmada en blanco y negro, en idioma español y mixteco, cuenta la historia de una familia de clase media de un tradicional barrio de la Ciudad de México, la colonia Roma, en los años 70. Al mismo tiempo, constituye un retrato de la sociedad mexicana de esa época y un homenaje a “Libo”, la mujer indígena que fue la nana de Cuarón. La historia escrita por Cuarón recreando los recuerdos de su infancia lleva como eje central a “Cleo”, la empleada doméstica de la familia, personaje basado en la verdadera nana del cineasta, Liboria Rodríguez “Libo”, a quien el director le dedicó la película. “Cleo” fue interpretada por Aparicio, una joven originaria del sureño estado de Oaxaca que recién se había graduado como maestra y quien resultó una revelación. La revista Time la reconoció como “la mejor actuación de 2018”, fue nominada en los Critic’s Choice Awards en la categoría de mejor actriz y apareció en la portada de importantes revistas como Vogue México. Otra particularidad de “Roma” es que originalmente la fotografía estaría a cargo de Emmanuel “El Chivo” Lubezki, amigo y colaborador de Cuarón, quien no pudo participar por compromisos adquiridos con anterioridad, por lo que el cineasta se encargó también de ese aspecto en “el proyecto más personal de su carrera”. Este filme no contó sin embargo con el apoyo de los grandes estudios de cine, por lo que fue producida por la plataforma Netflix. Ese factor impidió que la película participara en el Festival de Cannes, debido a que Netflix manifestó su desacuerdo con la legislación francesa, la cual obliga a estrenar los materiales en salas de cine antes que en plataformas online. Aunque su estreno en Netflix fue el 14 de diciembre pasado, “Roma” se ha exhibido en salas de cine de países como Estados Unidos, Reino Unido, Italia, Polonia, Corea del Sur, Australia, Islandia y Sudáfrica, entre otros.