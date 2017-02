Cómo manejar daños que una tormenta severa le hizo a tu casa

Después de una tormenta severa, como un huracán o tornado, puede ser muy peligroso salir inmediatamente a revisar los daños sufridos por tu casa. Aquí te damos una guía para que hagas esta tarea sin poner en peligro tu vida y la de tu familia. Una vez que la tormenta ha pasado, el peligro aún persiste. Muchas personas han resultado lesionadas o perdido la vida por no estar lo suficientemente informadas sobre cómo actuar después de un desastre natural. Para que tú y tu familia no sean parte de la estadística, te damos los consejos básicos a seguir una vez que pasa la tormenta. Cómo mantenerte a salvo después que pasa la tormenta • No salgas inmediatamente de tu casa hasta que escuches los partes oficiales en la radio y sigue al pie de la letra todas las instrucciones de las autoridades locales. • No salgas con precipitación. Mide tus pasos y observa a tu alrededor para evitar contacto con cables eléctricos sueltos, ramas de árboles o escombros. • Haz que tu familia se mantenga dentro de la casa, sobre todo los niños y personas mayores. Explícales el peligro al que se exponen. • Evita caminar por agua acumulada o calles inundadas, porque pueden haber objetos peligrosos o cables eléctricos rotos. • Si ves un objeto de metal cerca de un cable eléctrico, aléjate de ese objeto. • Si sientes olor a gas en tu casa, cierra la válvula del suministro de gas. • Ten cuidado con serpientes y otros animales salvajes que pudieron escapar durante la tormenta. • Échales un vistazo a tus vecinos, sobre todo si alguno es discapacitado para saber si necesita ayuda. Pero no entres en la casa de tu vecino si ves estructuras dañadas que ofrecen peligro. Mejor comunícate con las autoridades. • Trata de no manejar tu vehículo porque las calles, carreteras y puentes pueden tener daños o estar inundados. Maneja tu auto solo en caso de emergencia. • Si no tienes servicio de electricidad, evita iluminarte con velas y ten siempre un extintor de incendios a mano. • Si necesitas usar un generador de corriente eléctrica opéralo fuera de tu casa y lejos de puertas y ventanas, para evitar que sus gases tóxicos entren en tu casa. • Antes de descargar los inodoros, asegúrate de que el servicio de alcantarillado esté funcionando. • En cuanto se restablezca la electricidad revisa que las alarmas de fuego y de monóxido de carbono de tu casa están funcionando correctamente. De lo contrario, ponles baterías nuevas. • Mantén a tus mascotas dentro de la casa, pero si tienes que sacar al perro hazlo llevándolo con su correa o arreo. • Revisa los alimentos antes de comerlos para saber si están en buen estado. No ingieras alimentos que hayan estado sometidos a altas temperaturas. Precauciones que debes tomar cuando limpies el exterior de tu casa • Ten mucho cuidado usando sierras eléctricas para cortar árboles o ramas caídas. Si se trata de árboles grandes y pesados es preferible buscar un profesional que tenga los equipos necesarios para hacer el trabajo. • Si vas a revisar los daños que sufrió el techo de tu casa, ten precaución subiéndote a la escalera. No lo hagas sin ayuda. • Si necesitas trabajar en el techo de tu casa, mide cada uno de tus pasos y movimientos. • Si tienes filtraciones en el techo, cúbrelo para evitar que sufra más daños cuando llueva nuevamente. • Abre las ventanas y enciende ventiladores para secar lo que esté húmedo. Lo que debes hacer antes de contactar a tu compañía de seguros • Documenta los daños que sufrió tu casa. Y hazlo antes de limpiar y eliminar escombros, árboles caídos, etc. • Toma fotos y videos de todo lo que veas y adjúntalos a una lista detallada de objetos dañados y daños estructurales de la vivienda. • Busca tu póliza de seguros y léela cuidadosamente para saber qué cubre y qué no. Asegúrate de tus derechos antes de hacer el reclamo. • Después de un desastre natural, las compañías de seguros reciben muchas llamadas y pudiera ser difícil atender a tantos clientes en tan poco tiempo. Aunque logres que te atiendan por teléfono, envía tu petición por correo electrónico, fax o correo regular. Tomar las precauciones necesarias, mantenerse alerta y bien informado ayuda a evitar los lamentables accidentes que pueden ocurrir después de un desastre natural. Y no olvides que una póliza de seguros que te dé la cobertura adecuada en caso de desastre natural ayudará a que no se perjudiquen tus finanzas