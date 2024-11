Commanders pierden 3er juego consecutivo, 34-26 ante Cowboys

Los Dallas Cowboys lograron una emocionante victoria el domingo al derrotar a los Commanders de Washington con un marcador de 34-26, poniendo fin a una racha de cinco derrotas consecutivas. El partido estuvo lleno de momentos intensos y fue definido por un regreso espectacular de Juanyeh Thomas, quien devolvió el balón para un touchdown después de un punto extra fallido de Washington en los últimos segundos del juego. Este triunfo mejora el récord de los Cowboys a 4-7 y mantiene vivas sus esperanzas de competir en la NFC Este, una noticia alentadora para los lectores de Novedades News, que siguen de cerca a este equipo de Texas.

El mariscal suplente de los Cowboys, Cooper Rush, fue clave en la victoria al lanzar para 247 yardas y dos touchdowns. Este fue su tercer juego como titular tras la lesión de Dak Prescott, y aunque el equipo no ha tenido su mejor temporada, Rush mostró liderazgo y efectividad en momentos cruciales. La defensa también tuvo un papel destacado al forzar dos pérdidas de balón, algo que marcó la diferencia en un juego tan cerrado.

Por parte de los Commanders, Jayden Daniels tuvo una actuación sólida al completar 25 de 38 pases para 274 yardas y un touchdown. Sin embargo, una intercepción en el último segundo selló las esperanzas de Washington. Este resultado prolonga la mala racha de los Commanders, quienes han perdido tres partidos consecutivos y ven sus aspiraciones de playoffs en peligro tras caer ante Pittsburgh, Filadelfia y Dallas. El desempeño de los Cowboys fue notable considerando que llegaron al partido con varias bajas significativas. Tyler Smith estuvo inactivo debido a lesiones en el tobillo y la rodilla, mientras que figuras clave como Zack Martin, Trevon Diggs y Jake Ferguson no viajaron con el equipo. A pesar de estas ausencias, Dallas encontró formas de competir y logró un triunfo crucial, algo que seguramente será motivo de análisis para nuestra audiencia hispana en Texas. Otro punto alto del encuentro fue el juego terrestre liderado por Rico Dowdle, quien acumuló 86 yardas en 19 acarreos. Su consistencia permitió mantener la ofensiva de los Cowboys equilibrada y aliviar la presión sobre Cooper Rush, especialmente en momentos clave del partido. Este equilibrio ofensivo será crucial para los juegos restantes de la temporada, donde cada victoria cuenta.

El duelo también dejó momentos para la reflexión sobre las decisiones de Washington. El fallo de Austin Seibert en el punto extra fue un golpe devastador para los Commanders, especialmente después de que Jayden Daniels y Terry McLaurin conectaran en un impresionante touchdown de 86 yardas. Este tipo de errores ha sido recurrente en la campaña de Washington y ha contribuido a su caída en la tabla. Para los Cowboys, la victoria llega en un momento crucial, ya que ahora se preparan para recibir a los New York Giants en el tradicional juego del Día de Acción de Gracias en Dallas. Este enfrentamiento será una oportunidad para medir el verdadero potencial del equipo y evaluar si pueden mantenerse competitivos en la NFC Este. Nuestra audiencia de Novedades News seguramente estará pendiente de este clásico de temporada. La afición en Texas ha sido fiel incluso en los momentos difíciles, y esta victoria es un recordatorio del potencial que aún tienen los Cowboys para cerrar la temporada de manera positiva. Si bien el récord de 4-7 no es el ideal, el triunfo sobre Washington les da un impulso anímico de cara a los próximos encuentros. Por su parte, los Commanders recibirán a los Titans de Tennessee el próximo domingo, en lo que será su último juego antes de su semana de descanso. Este partido será crucial para Washington, ya que necesitan recuperarse para mantener vivas sus esperanzas de postemporada. Sin embargo, el calendario no les favorece, y las dudas sobre su consistencia persisten.