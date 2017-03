Comisión disciplinaria abre investigación

México.- La Comisión Disciplinaria abre investigación; jugadores y cuerpos arbitrales involucrados tendrán derecho de audiencia La Comisión Disciplinaria de la Femexfut hizo oficial la apertura de dos investigaciones entre jugadores y cuerpo arbitral de los partidos Tijuana vs América y Toluca vs Morelia, correspondientes a la última jornada de la Copa MX Clausura 2017. Este es el comunicado: “La Comisión Disciplinaria informa que abrió de oficio dos procedimientos de investigación entre jugadores y cuerpos arbitrales. El primero, en relación al encuentro Toluca vs. Morelia. El segundo, en torno al partido Tijuana vs. América. Ambos juegos correspondientes a los Octavos de Final de la Copa MX Clausura 2017. El proceso de investigación comprende el derecho de audiencia tanto de jugadores, como del cuerpo arbitral de cada partido. Después de escuchar a todas las partes involucradas, esta Comisión determinará lo conducente de acuerdo a lo que estaßblecen nuestros reglamentos”.