CLAVE: VAMPIROS

Antes de darte una solución a tu problema me gustaría que fueras a mi

consultorio. Es importantísimo que asistas a una terapia que necesitas. Es

muy urgente que lo hagas. De esta consulta depende tu vida, así de

importante es el asunto.

Te preguntarás que porque tanta urgencia ¿verdad? Lo que quiero hacer es

una regresión de tu vida.

Y es que me da mucha preocupación por lo que estas pasando, me late que

es mas grande el problema de lo que te imaginas.

No es raro que una persona al cortarse se lleve la herida a la boca y chupe

su sangre… eso es normal. Lo que si no es normal y eso es lo que me

preocupa es que tu te cortas intencionalmente para chupar tu sangre… eso

si que no es normal.

Por la información que te he pedido y que me has proporcionado… como

tu fecha de nacimiento, tipo de sangre, calificaciones del kínder y

primaria. Así como un examen de ortografía, placas dentales como de tu

carro, ultimo chequeo físico y la verificación de la mancha hispana que

todos los latinos tenemos… pues no me da o no me sale lo que tu

presumes que tienes.

Me gustaría saber quién carajos te dijo eso que me mencionas. Nada es

cierto ni por equivocación, te lo aseguro.

Te imaginas que todo le mundo pensara como tu… creer que el que se

chupa su sangre es descendiente de Drácula… Cuantos descendientes de

Dráculas tendríamos.

Bueno, analizando lo que me has enviado… mi compadre Dracula nada

tiene que ver con que a ti te gusta chupar sangre, para nada.

Usando tecnología de punta… los resultados que logré obtener por parte

de tu genealogía (si sabes que es eso ¿verdad? Y si no lo sabes ni modo, ya

no es mi culpa) pues el resultado es que en tu otra vida fuiste un

murciélago común y muy corriente. Pero también quiero decirte es que

antes de ser murciélago fuiste un zancudo… también muy común y

corriente. Así que nada de creer que eres descendiente de mi compadre.