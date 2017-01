CLAVE: TRIPTONGOS

Cuanta ignorancia… en serio que si no eres mas ignorante es porque no lo quieres, porque potencial lo tienes y de sobra. No es un halago, te lo digo con todo mi corazon y con mucho dolor. Siento un gran pesar porque por mas que me esfuerzo no haces el intento por aprender mas… aunque sea un poquito mas. Ves lo que hace la falta de interes por saber mas? por no culturisarte. Dios, mira que me dejas sorprendido con tu ignorancia. Me puedes decir de donde sacaste que el triptongo es un hongo tres veces mas fuerte que el hongo común? O sea que segun tu conocimiento… primero es el hongo, luego el diptongo y luego el triptongo cierto? Pues déjame decirte que estas en un error. Claro que no porque pienses asi es un error de muerte. Claro que no. Pero creo que para narco te va a quedar muy grande el asunto. Si estabas pensando en el tráfico de “triptongos’ pues quiero decirte que mejor te pongas a vender chicles o por mucho podrias vender tamales por la calle. Los tripotongos no son mas que… prometes en pensar un poco en lo que te quiero explicar? Aunque sea un poco pero piénsalo por favor. Y es que me repatea perder mi valioso tiempo. Empecemos; los hongos con “h” son una cosa. Los ongos sin “h” son otra cosa. Y no se trata de que cueste mas el kilo de ongos o de hongos. Los hongos con “h” son los que te salen en los pies cuando tienes pie de atleta. Tembién te salen en las manos, para terminar pronto… estos hongos te pueden salir en todo el cuerpo. Los otros hongos son los alucinógenos… creo que de esos son los que te interesan verdad? Para terminar pronto, los triptongos nada tienen que ver con los primeros y tampoco con los segundos… no me estas entendiendo verdad? Lo sabía.