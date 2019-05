CLAVE: TRIATES

CLAVE: SONATA

A todas la personas que no les guste la música clásica, por favor no sigan

leyendo esta contestación.

Estas personas que no las quiero mencionar por nombre por no ofender…

pero que son las que se mueren por la Jeni Rivera, por Espinoza Paz, que

les gusta la música de banda y que bailan de brinquito, salte y salte y que

usan botas picudas que ni caminan ni dejan caminar… esas personas por

favor no sigan leyendo. No quiero que se vayan a traumar porque no van

a entender la contestación de esta carta.

Si siguen leyendo quedo libre de toda culpa… ¿estamos?

Acerca de la pregunta que me haces pues creo que tengo la respuesta…

creo.

La pregunta que te trae de cabeza es: porque la sonata #14 de Beethoven

la toca en C# m (do sostenido menor)… y no en otro tono, como por

ejemplo en un tono natural en vez de ser sostenido o bemol.

En algo tienes razon, es mas facil tocar la sonata #14 en Do menor.

No creo que Beethoven la compuso en Do sostenido para que

batalláramos al tocarla… yo la he tocado con unas sonajas… perdón

maracas, y se escucha chido, chido, chido de a madre.

Ahora que, no tienes porqué tocarla en Do sostenido menor… la puedes

tocar en cualquier tono que se te antoje.

Los músicos de ahora no tienen ese problema para tocar y cantar sus

canciones… todas las cantan en un solo tono.

Si ellos lo hacen ¿porque no respetar al genio-músico Beethoven?

Si me estas preguntando porque quieres cantar esta sonata… pues mejor

déjalo así. Al rato vas a querer cantar esta sonata con acordeón y esto no

te lo voy a perdonar.

Una cosa si te advierto, ni se te ocurra tocar esta sonata al estilo tribal,

banda o norteño, merengue, rap… y no se cuanta porquería más, porque

te juro que te desaparezco de la Tierra… ¿estamos?