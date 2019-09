CLAVE: TERCER OJO

CLAVE: PRIMERA IMPRESIÓN

¿Sabes? No estoy de acuerdo contigo en eso de… amor a primera vista.

Lo he comprobado científicamente que no existe amor a primera vista NO

NO NO y mas NO.

Existe lo que se le puede llamar primera impresión… y nada mas, pero de

eso a que sea amor creo que te estas equivocando.

Cuando decimos que es amor a primera vista no es mas que el pretexto

para acercarnos a la persona que nos ha impresionado… nada mas.

Muchas veces confundimos una cosa con otra y es ahí en donde surgen

circunstancias de las cuales nos arrepentimos después.

¿Sabes cuándo es cuando creemos que existe amor a primera vista?

Cuando simplemente nos sentimos solos y andamos urgidos de que

alguien nos pele… así de sencillo.

Los que creen que esto existen no son mas que estadísticas mas para un

divorcio. ¿Lo dudas?

Pregunta a tus familiares o amistades quien se caso con el amor de primera

vista y te darás cuenta de que no llega al 10% así que no es valido.

Te diré que tengas mucho cuidado con lo que te esta pasando. Me dices

que eres casado y que cuando viste al que hoy es tu suegro sentiste ese

amor a primera vista.

Sonzo, es tu suegro. Vas a echar a perder tres hogares… tu hogar, el hogar

de tus suegros, el de tus padres y nada más, por eso que sentiste al ver a tu

suegro.

Primero tienes que aclarar lo que sientes por tu esposa y luego lo que

sientes por tu suegro.

¿Crees que tu suegro está en el closet? O eres tu el que esta adentro y ni

cuenta te habías dado.

¿No será también que estas confundiendo el amor con las ganas de ir al

baño?

Cuando tengas bien claro lo de tu suegro… pues confiésale a tu esposa lo

de su papá y a ver que te dice. A lo mejor ella lo sabe mejor que tú y le

estarás haciendo un favor… a ella.

Por favor, no dejes de decirme como te fue… ¿si?