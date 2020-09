CLAVE: TERA-MU

A ntes que nada, quiero aclarar lo que siempre he aclarado, pero que para muchos no está bien claro es que lo aclarado no siempre está claro para todos. Para unos si está claro, mientras que para otros no lo está… y es ahí en donde se arma el que para te digo si de todas maneras no estará aclarado. Bueno, no sé si me alcance para explicarte, o te alcance para que me entiendas… de todas maneras quiero decírtelo. La “TERA-MU” (música terapia por sus siglas en inglés) no funciona en todas las personas; o sea que más que nada, esto es sicológico. Esto depende si te gusta o no la música.

En otras palabras, lo que te quiero decir es que no se debe de decir que “ES… sino que PUEDE ser una terapia”. Lo que es para unos… para otros no lo es. Por ejemplo, a mí me relaja La Pantera Rosa… y las canciones de Crí Crí. Me pone al otro extremo si escucho una canción de Cristian Castro, Ricky Martin, Paulina, los Rivera, Espinoza Paz… y peor si es reaggeton. Es más, hasta las canciones de Paquita la del Barrio me pone en estrés.¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Otro ejemplo, me gusta oír el agua caer o correr… sea de la lluvia como la de un arroyo. También me gusta caminar descalzo por las hojas que caen en el otoño… mientras que para otras personas les encanta escuchar a sus artistas a todo lo que da el volumen en sus “camionetotas perronas” o “chacalonas”… creyendo que andan en el rancho. Los entiendo porque como en el rancho no tenían en que caerse muertos y ahora tienen en que moverse pues se sienten… mejor no lo digo. No quiero herir suceptibilidades…. *(&^$#%#@!&* ok , ya lo dije y que. Así que mejor ve pensando en otra manera de relajarte. Agarra unas maracas y empieza a tocar… dije maracas no sonaja. Aunque para el caso… no es lo mismo, pero es igual. Desahógate si quieres con sonajas.

CLAVE: MARIDO

Dios mío, en que lio me he metido. Todo esto me lo hubiera evitado si hubieras entendido mis consejos como te lo dije y no como tú lo entendiste. ¿Como crees que yo te quise decir lo que tu entendiste? Tengo valores morales… y claro que los tengo. No sé en dónde, pero de que los tengo… los tengo. Por eso mismo nunca te aconsejaría que lo hicieras. Y ahora ¿cómo le hago para que des marcha atrás? En serio que te las gastas y en qué forma. Cuando me dijiste que te sentías sola y que pensabas que ya la vida no valía nada… entendí la razón por la cual te sentías así. Mi diagnostico fue que te hacía falta un hombre… y te sigo diciendo lo mismo… un hombre, del verbo macho masculino. Entiendes lo que te estoy diciendo o ¿quieres que te lo explique con piedritas y frijolitos?

Y es que para eso sí que no la pensaste ni un momento ¿verdad?

En lo particular, no te considero vieja para que quieras empezar una nueva vida… nunca es tarde cuando se quieren hacer las cosas como debe de ser. Fíjate bien en lo que te voy a decir… después no quiero que me vengas con tus regazones. Cuando me dijiste que ya llegas a los 50… te dije que mi recomendación era que te buscaras un marido… en otras palabras, que no te ilusionaras con tener un novio, sino una persona más formal como para llegar al altar… a eso me refería. No que empezaras a buscar un marido hecho y derecho… y de nadie mas.

¿Me estoy explicando?

Que buscaras un hombre para que lo hicieras marido… no que ya fuera marido. No sé porque empiezo a creer que estoy perdiendo el tiempo contigo.

¿Te cuesta mucho entender lo que te estoy diciendo?

Creo que si.