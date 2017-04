CLAVE: TELE-NEGOCIO

CLAVE: TELE-NEGOCIO No sé si lo de negociante viene de tu mamá o de tu papá. Y la verdad es que eso es lo de menos. Como me gustaría ilustrarte un poco acerca de la vida pero, creo que perdería el tiempo contigo. Puedo perder todo lo que quieras pero tiempo… nunca. No es por nada pero creo que estas un poco mal en lo que estas queriendo hacer… poner un negocio de mudanzas de televisión? Por lo que mas quieras… no hay un negocio en donde solo se transporten televisiones. Bueno, esto es hasta donde yo se. Mira, a ver si logro aclarar un poco esto. En donde venden televisiones, ellos tienen la manera de hacerlos llegar a tu casa… o las personas llevan su mueble y lo llevan a su casa. Cuando la gente que compra una tele no tiene en que llevarla, siempre encuentra quien le haga el favor de transportarla… como te digo hasta ahorita no sé de un negocio que se dedique exclusivamente a eso. Hasta donde tengo entendido, hay compañías que se dedican a las mudanzas en general, pero nada en específico. Es como si quisieras poner un negocio de transportacion de salas, de estufas, refrigeradores… ¿a quien se le ocurriría hacer semejante negocio de transportación de teles…? A ver… que se me hace que estoy malentendiendo la situación. Tú me estas hablando de “teletransportación” verdad? No mi’ja, eso de teletransportación… no es transportación de televisiones… NO NO NO y NO. Ademas eso de teletransportación no existe. Teletransportación es el poder viajar de un lugar a otro desintegrándose los átomos en segundos… para aparecer en otro lugar. Por ejemplo… te metes a una máquina que desintegra tu cuerpo y lo reintegra en otra parte del planeta… nada que ver con las televisiones. Para tu conocimiento, la teletransportación solo lo hacía mi amigo Kaliman, pero nada mas cuando era necesario… nada mas. Estamos?

CLAVE: CABALLITOS Cuando lei tu carta me quiso dar un ataque masivo de amibas al intestino grueso… (al intestino delgado no le puedes hacer nada porque por eso esta delgado… por tanto ejercicio que hace. Mientras que el intestino grueso… esta gordo porque no hace nada de ejercicio). Disculpa mi lapsus mental, no pude evitarlo. Bueno, en lo que debemos de estar. ¿No crees que estas exagerando lo que quieres hacer? Esta bien el propósito… pero no como lo piensas hacer. No sé hasta donde es cierto lo que dices que el caballito de mar esta en vias de extinción. Y si asi fuera, creo que se puede hacer algo para detener su extición como por ejemplo: bailes, loterias, bingos, teletones…todo lo que se te ocurra… pero eso que me dices creo que ya raya en lo… no se si decirtelo, no quiero herir tus sentimientos. Sólo a ti se te ocurre semejante idea… de adoptar un caballito de mar. Dices que se va a enviar una foto el caballito adoptado y un reporte del avance que se vaya teniendo del animalito. Entiendo muy bien lo que quieres hacer con esos caballitos… implantarles un chip para que se les pueda identificar Llevar un registro de sus actividades en cada uno de los lugares que esten visitando. Llevar un registro de los alimentos consumidos. Tener controladas a sus amistades. Llevar un registro de sus actividades sexuales. Hacerles un test de drogas cada semana. ¿Sabes lo que mas me saca de onda? es que segun tus datos con solo 22 dolares al mes por caballito, es suficiente para lograr tus sueños. De verdad no se si estas pecando de… ¿en serio quieres hacer todo esto? Ni para pagar a los que van a hacer ese trabajo. Si fuera por imaginación creo que lo lograrías… pero la realidad es que no sabes en que estas queriendote meter. Te encargo unos caballitos. Por lo pronto ya les estoy comprando una isla con salida al mar para que tengan mucho espacio para que naden. Voy a hacer negocio cobrando por montarlos.