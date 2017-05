CLAVE: TECNOLOGIA

CLAVE: TECNOLOGIA Quiero decirte la verdad. Yo no sé nada de esos payasos que salen en la televisión o en las películas. Me caen mal porque yo nunca los veo en mi ciudad… entonces, ¿cómo es que se hacen famosos? No es justo que uno vaya a gastar tanto dinero viendo sus peliculas para que desprecien nuestras ciudades… y te voy a decir porqué. Nunca he visto a Superman volando por Oak Cliff… porqué? Lo mas seguro porque es bien sangron y creido… nomas vuela en las ciudades grandes. ¿Batman? Otro engreído que no nos sirve para nada. Nada mas sale cuando lo mandan llamar. Deberían de ser como mi Llanero Solitario que anda por todos los ejidos y rancherias de la región… (como si fuera un Texas Ranger) no le importa salir en peliculas ni nada por el estilo… ¿ves como si tengo razon? ¿Sabes? Lo que no entiendo es porque Batman con tanta tecnología prefiere que lo manden llamar con la batiseñal… cuando una llamada a su celular o a la casa puede ahorrar mucha energía eléctrica. Porque si no lo sabes, ese reflector que manda la señal a Batman… consume energía a lo bruto y el recibo lo paga la ciudad… no Batman. Lo que pasa es que, este cuate no quiere cambiar su manera de hacer las cosas, quiere que todo el mundo sepa que lo estan llamando y asi todo el mundo lo vea llegar. Pero lo que todavia no se sabe es quien defiende a la ciudad en el dia. La batiseñal ya pasó de moda… no hay como una llamada a su iPhone… mmmmm no mejor no, luego va a querer que la ciudad le pague el recibo del teléfono… y luego cuando no quiera ir a hacer justicia se va a hacer el tonto y no va a contestar. Y que tal si se pasa del limite? O hace llamadas de larga distancia…Se me esta ocurriendo una brillante idea… mandar al Llanero Solitario y que sea él, el que vaya a avisarle a Batman que ciudad Gótica lo necesita… pero, y ¿a quien dejamos en los ranchos y ejidos para que los malos no hagan de las suyas? Que problema ¿verdad? Lo tengo, creo que ya es tiempo de que el amigo Toro se ponga las pilas y tome la justicia en sus manos… iiiiieñor.

CLAVE: SOS No me quiero meter en problemas… pero tampoco te puedo dejar con la duda y mas cuando me has dicho que no puedes dormir por nomas estar pensando en eso y eso no lo puedo aceptar. Voy a tratar de ser explícito, si no me entiendes a la primera pues mejor ahí le dejamos… ok? Mira lo de SOS… no es lo que me dices que piensas que es… para nada. Como es que puedes asegurar que SOS no es mas que la clave que tienen los homosexuales para poder identificarse. Antes que nada ésta es la razón por la cual te estoy contestando para que no andes desparramando tus burradas por todos lados. Si bien es un codigo, no es lo que tu piensas, crees o andas diciendo por ahi. Lo de SOS… no quiere decir… ese o ese …. es codigo morse. Te explico SOS… en clave Morse es . . .(S)_ _ _(O) . . .(S) Ves como estas bien equivocada, nada que ver con lo que piensas ¿verdad?. No creas que eres la unica en pensar de esa manera, hay personas que tambien tienen unas puntadas que hasta dan ganas de suicidarse con una pistola de agua. Por ejemplo una me pregunta que si SOS quiere decir… “Salvenme Osea Socorro”… te das cuenta la falta de ignorancia? Como sufro al ver tanta ignorancia en mi gente… pero para eso estoy aqui… para mandarlos a La Patagonia. Dioses del Olimpo… por favor ayudenme, no me dejenn solo. Es mucho el trabajo que tengo que hacer… Zeus, donde estas hijo de la tiznad