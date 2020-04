CLAVE: SUPER RANAS

Muchas gracias por escribirme… me has hecho el día. Me he reído como no tienes idea, muchas gracias por tu carta en serio.

No sé en realidad si estoy tratando con una gente inocente… o ignorante, de todas maneras, para el caso es lo mismo.

No sé porque me late que eres admiradora de las Tortugas Ninjas… esa es la impresión que me das. Ahora que tampoco quiero que vayas a pensar que eso es pecado tirándole a sacrilegio ni mucho más ni mucho menos.

Lo que te quiero decir es que no es malo que te gusten las Tortugas Ninjas… a mi me gusta mas Mafalda y no digo nada.

A lo que quiero llegar es que te estas equivocando por no leer, documentarte… culturisárte. ¿Me entiendes? Porque creo que te lo estoy explicando muy bien.

Me hablas de las super ranas… nunca las he escuchado antes. Puse a mi equipo a investigar y nada. Creo que hay un pequeño error del cual no te has dado cuenta.

Creo que no leíste bien… es lo que creo.

Lo que más se acerca a lo que me mencionas son las suprarrenales… que nada tiene que ver con las Super Ranas.

Para tu conocimiento ya no necesitamos héroes en la Tierra, con los que hay son más que suficiente… así que las suprarrenales no nos van a ayudar mucho que digamos. ¿Crees que miento? Junta a todos los superhéroes que se tienen en la actualidad y ninguno va a poder con el virus que esta moda.

Solo para tu conocimiento… las suprarrenales son unas glándulas que están pegadas a los riñones y son las que producen la adrenalina… la cual fortalecen los músculos en caso de emergencia.

Es la que nos pone en alerta para correr o sacar fuerzas de no sé dónde.

¿Sabes? Pues con esta adrenalina de las suprarrenales si nos podríamos creer super ranas, lo malo es que no le hace nada al coronavirus, lastima.

CLAVE: MANZANO (A)

Guao… me has dejado con la boca abierta y eso no cualquier lo hace… al menos que sea un dentista.

¿Cómo entender lo que tienes en mente?

No es nada fácil lo que me preguntas… en serio que me has dejado anonadado… sorprendido para que mejor me entiendas.

Créeme que tardé un poco en descifrar lo que preguntas.

A ver si logro explicarte como está el asunto.

Tu pregunta es: ¿porque al producto del manzano se le llama manzana? Fíjate que estoy de acuerdo contigo… se le debería de llamar manzano a la manzana.

¿Porque cambiarle el sexo? Ahora que, también podría ser que el árbol se llamara manzana y el fruto se llamara manzano… digo.

Te imaginas que dijéramos… “el durazno da duraznas”.

Fíjate que la vida podría ser más fácil si no lo complicáramos con nuestras ideas. Por ejemplo… ¿qué producto da el nogal? nuez. ¿Porque cambiarle el nombre al producto? Imagínate decir “estoy comiendo nogales”.

Otro ejemplo… las nopaleras, estoy comiendo nopales. Ves como esto es más fácil en vez de estarle cambiando el nombre que no viene al caso.

Esto es de lo más lógico. Por ejemplo ¿qué hace un panadero? Pan.

Ah, pero no. Nos gusta complicar las cosas fáciles.

Si tan solo siguiéramos la secuencia de las cosas nos evitaríamos muchos problemas.

¿Sabes? Si no te gusta el nombre que tiene… cámbiaselo. Total, no pasa nada. No falta que te digan que estás loco… y de esos el mundo está lleno.

Espérame… ¿acaso eres de los de la moda del vocabulario incluyente? Esa gente que dice que no se debe de decir muchas sino “muches”. Que no se debe de decir todos ni todas sino “todes”

¿Sabes? Ya no se si vengo voy, y mejor le paro aquí. Ya me estoy haciendo ¿engrudo? ¿engruda?… ¿engrude? Nhaaaaaaaa.