CLAVE: SUERTE Antes que empieces a hacer otra cosa, quiero que hagas este ejercicio… Cierra tus manos unas 10 veces. Otra vez, una vez mas… última vez, listo? Muy bien si has hecho esto al pie de la letra quiero, decirte que tu esposa te dejó bien entrenado. No puedo creer que extrañes a tu esposa? Tengo entendido que llevaban una vida de perros y gatos. ¿Como es posible que te pongas en ese plan que no quieres vivir mas porque la muy muy se fue con tu mejor amigo? Las oportunidades solo se dan una vez en la vida… y creo que la tuya ya te llegó y no has sabido aprovecharla. Creo que eres un ingrato, tienes que revalorar lo que te esta pasando. Quiero que pienses y creas que todavia existen los amigos… y uno de ellos ya te lo demostró… sólo que tu extrañas el maltrato de tu esposa ¿verdad? Ya casi no hay amigos como el que se llevó a tu esposa. Muchos quisieran tener un amigo como ese que te ha demostrado su lealtad a su manera… deberías de darle una llamada y decirle que sigue siendo tu mejor amigo. Es mas, creo que deberías ir un poco mas lejos, pide un préstamo (si es posible) y dile que quieres agradecerle lo que ha hecho por ti y quieres que se vaya con tu esposa un fin de semana a una playa. No se si te estas dando cuenta de lo que te estoy tratando de decir. Esos si son amigos. Son los que te echan la mano cuando ya no sabes que hacer con lo que tienes. Ahora que si quieres tomarlo de otra manera… pues puedo sugerirte que si quieres vengarte, deja que se quede con ella. Para que sufra el canalla. Creo que haciendo esto te vas a sentir mucho mejor. En otras palabras… debes de tomarlo de la mejor manera. Considerate privilegiado por tener camaradas buena onda… o enemigos mas que amigos… suertudo.

CLAVE: LA CURA No se porque pero me late que eres regiomontano… me equivoco? No lo creo… o si? Verdad que no? Pues te diré lo que debes de hacer con esa idea que se te ha venido a tu cerebrito… porque me imagino que crees que tienes eso, ¿cierto? Pues bien, no es mala la idea que se ha venido a tus neuronas. Para serte sincero, creo que eso no salió de ti… mas bien creo que lo has copiado, que solo estas repitiendo lo que has oido. Pues bien… en parte tienes toda la razón. Hay una frase que dice… “el tiempo lo cura todo”. En parte hay algo de razon en este pensamiento… dije algo, que quede bien claro. Esto viene siendo relativo… o sea que depende de varias cosas. Podría decirte cada una de las cosas… pero creo que no viene al caso. Lo que si me llama la atención es que como eres regiomontano no quieres gastar en consulta ni en medicina… por eso quieres que se aplique eso de que “el tiempo lo cura todo”. Mas que nada porque eres amarreta. Pues bien, tienes algo de razon cuando haces la pregunta que porque hay doctores y hospitales si “el tiempo lo cura todo”. Esa es muy buena pregunta… y la respuesta que tengo o que te puedo dar es que hay doctores y hospitales para aquellas personas que no quieren esperar… que no tienen tiempo. Ahora que tambien hay quien pide ayuda a las virgenes y santos… esas personas tampoco les gusta esperar y por eso acuden a que les hagan un milagro. Estas personas son menos problemáticas, ya que si no se alivian ya saben a quien echarle la culpa… A los doctores. Aunque es mas fácil echarle la culpa a los santos o virgenes que al tiempo… no lo crees así?