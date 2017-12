CLAVE: SOL ROMANTICO

CLAVE: SOL ROMANTICO Ya me imagino has de andar… “arrastrando la cobija”, como comúnmente decimos en México. Pregunta, no necesariamente tienes que contestar, si no contestas es que no sabes. Y si la contestas es que si sabes. ¿Qué es lo que te hace ser romántico? O también… ¿qué es lo que te hace no ser tan romántico? Creo que todo es relativo… o sea que depende de lo que tu quieras ser o, como ser. Tu pregunta es válida… ¿porque cuando se habla de romanticismo se menciona mas a la luna y no al sol? Cuando se quiere hasta la lluvia se presta para ser romántica. Como te dije anteriormente esto es relativo. Para algunas personas puede ser romántico ver llover, mojarse… etc. Cuando para otras puede ser que nada tenga de romántico. Es mas, puede ser hasta trágico. Si no lo crees pregúntale a las personas de Houston o de Puerto Rico. Cuando se quiere… las estrellas se prestan para ser romántico. Y también depende de quien esté viendo las estrellas… a la mejor recibió un golpe en la cabeza y por eso esta viendo estrellas… Romántico? No. Pero es cierto ¿en dónde carajos queda el Sol para los románticos? Se menciona muy poco el Sol… pero ¿Qué tal las estrellas? ¿La luna? Depende de nosotros si lo hacemos romántico o no. ¿Cuando has oído mencionar… tuvimos un día romántico”? Siempre que se trata de romanticismo mencionamos la noche… pasamos una noche romántica… y ¿el día? Ahora que cuando hablamos del sol decimos… una puesta de sol romántica. Y es aquí, en donde se cambia la cosa. Nunca se dice una puesta de luna romántica. Lo que te quiero decir es que lo romántico lo hacemos nosotros. La Luna, el Sol, la noche, el dia, la lluvia, las estrellas… siempre estarán ahí. Nosotros no.

CLAVE: SEXO DE LAS LETRAS Vaya, vaya, vaya… ahora si que me dejaste más que atarantado… babeando, por no decir bien bab… eando ¿cierto? La verdad es que no tengo respuesta a la pregunta que me haces… en serio que no la se. Creo que estoy envejeciendo. Por mas que le “busco ruido al chicharrón”… no sé que decir. El primer ser humano en la Tierra fue un hombre. Quien descubrió América… fue un hombre. Quien pisó la la Luna… un hombre. Siempre ha sido el hombre el que ha “predominado en el Universo”… y ahora me vienes con esto que para ser sincero ya me pusiste a pensar. ¿Porque todas las letras del abecedario son femeninas? LA a, LA b, LA c, LA m, LA t… no hay una letra que sea masculina. No sé de quien fue la idea de las letras tanto vocales como consonantes se les distinguiera como femeninas… y no masculinas. Tengo una vaga idea de lo que mas o menos pasó… pero no estoy muy seguro. Estoy haciendo una hipótesis… (¿sí sabes lo que es una hipótesis?) pero todavía sigo investigando para saber si la expongo o no. Como te digo… todavía sigo investigando. ¿Será que como las mujeres hablan mas… las letras son femeninas? Según “mis estudios”, las mujeres hablan un promedio de entre 8-10 mil palabras por día, mientras que los hombres hablamos entre 2-3 mil palabras por día. ¿Sabes? Creo, empiezo a creer que por ahí va el asunto. Podríamos decir que ¿es mera coincidencia? Claro que hay sus excepciones, hombres que hablan mucho, pero creo que estos hombres tienen hormonas femeninas y es por eso que hablan mucho. Si es así, prefiero que sean femeninas las letras. ¿Te imaginas a los hombres hablando de 8-10 mil palabras por día? Mejor que sean femeninas. No me imagino yo hablando mas de 2 mil palabras al día.