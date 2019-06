CLAVE: PERROS Y GATOS

Estuve analizando tu carta y pues creo que te voy a decir algo que nunca

en tu vida lo has escuchado.

Siento mucho si voy a abrir viejas heridas que crees que ya han sanado;

pero si no lo hago desde ya pues creo que te estaré engañando… y eso va

en contra de mis principios.

Eso de que te sientas mal por la expresión de que “se pelean como perros

y gatos” no es nada más porque sí.

¿Sabes? Estuve analizando tu carta, el tipo de letra, tu fecha de

nacimiento, tu primera comunión, el signo que eres, y el resultado me

asombró.

Nunca había hecho un estudio como el que he hecho y me he quedado

anonadado, sorprendido… con la boca abierta.

¿Sabes de donde viene esa molestia por esa expresión?

Tal vez no tengas ni la más remota idea de lo que está pasando por tu

conciencia, subconciencia… o no se que madre.

Yo no creo en la reencarnación, pero contigo voy a tener que hacer una

excepción… solo por esta vez.

Según la posición que tenía Saturno con Júpiter, en relación con

Venus… !!!!!!!Recorcholis, santos emplumados, virgen del chorrito del rio

Trinity…!!!!!!! me están indicando que tuviste una vida pasada y que… no

puede ser lo que estoy viendo. No lo puedo creer. Me niego a creer. Pero

como ya empecé ahora termino

Resulta que en tu otra vida fuiste… no se si un perro o un gato. El asunto

es que tu mejor amigo fue un perro (Si es así entonces fuiste un gato)

No se que fregaos pasó entre el gato y tu perro… perdón, entre ustedes

que parece que llegaron a las mordidas y rasguños. Ya estuvo bueno que

se diga eso cuando hay gallos que se matan y nadie los pone de ejemplo.

Claro que los gallos se pelean por dinero… de sus dueños. Voy a

investigar.