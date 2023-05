CLAVE: MOSQUITOS

No estas para saberlo ni yo para contarlo, pero creo que estoy a punto de

lograrlo. No sé si me falta mucho o casi nada, no lo sé todavía, pero de

que estoy trabajando en eso no hay duda. Bueno, en realidad todavía no lo

sé a ciencia cierta, pero de que estoy trabajando… lo estoy.

Creo que muy pronto tendrás noticias en las revistas de ciencia o en el

Discovery Chanel acerca de mi logro.

Me atrevo a decir que sí no gano un Oscar… perdón, un Premio Nobel de

perdido el de la Paz… me voy a sacar un Premio Nuestro. Que no sé para

que carajos me pueda servir, pero lo bueno es que voy a salir en tv.

Tengo más o menos la idea de lo que tengo que hacer… el asunto es que

no sé cómo.

Mi objetivo es hacer que los mosquitos en vez de chupar sangre… chupen

grasa. Con uno solo que logre atrapar haciendo esto podré lograr mi gran

invento.

Tengo varias teorías:

¿Recuerdas como le hicieron para “modificar” el coronavirus? Pues es el

mismo método que pienso hacer.

La primera: hacerles un lavado de cerebro para que chupen grasa.

La otra opción es cambiar el ADN de los mosquitos para que en vez de

desear chupar sangre chupen grasa.

¿Ves cómo ya tengo la idea? Ahora es saber qué es lo que tengo que hacer

para que si no me da resultado uno… me lo dé el otro.

¿Te imaginas si logro esto que quiero hacer? Las dietas van a valer un

cacahuate, los “tes” para bajar de peso ya nadie querrá probarlos. Los

Gym ya no tendrán tanta gente. Es más, la gente que va a la zumba… ya

no van a querer ir.

Si logro lo anterior mi siguiente negocio será crear una crema para que te

la untes en donde quieras que los mosquitos hagan su trabajo.

Espero que el gobierno no sabotee mi trabajo.

Luego te digo como espero tener mosquitos en panales (como el de las

abejas) para reproducirlos al mayoreo… y luego exportarlos.