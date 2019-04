CLAVE: MOSQUI

Muchas gracias por informarme que están infiltrando mis trabajos… no

sabes lo mucho que te lo agradezco. Pero es cierto lo que has escuchado.

No me gustaría que me ganaran con la información que tengo a la mano y

pues lo voy a revelar.

Tengo trabajando a mi equipo en un proyecto que espero que vea la luz en

menos de un año.

Son muchos los detalles que me faltan por concretar, pero mi equipo me

asegura que pronto tendremos resultados.

Uno de los problemas que se esta teniendo es el cambiar el ADN… nada

fácil, pero se confía que se logre.

El proyecto consiste en cambiar el código de los mosquitos… si, esos que

te pican para sacarte sangre.

Hemos logrado que nos entiendan unas cosas, pero en otras se nos esta

complicando a mas no poder.

Hemos logrado que algunos mosquitos intenten hacer lo que queremos que

hagan, pero luego como que hay desconexión en el cerebro y se les olvida

para lo que han sido entrenados. Aquí es en donde se está teniendo el

problema.

Es por eso que queremos encontrar el código del ADN de los mosquitos

que les hacen chupar sangre.

Lo que estamos haciendo es cambiar el ADN de los mosquitos para que en

vez de chupar sangre chupen grasa.

¿Te imaginas lo que lograríamos si se llega a hacer eso? Las pastillas,

dietas, tes, ejercicios nos van a hacer los mandados.

Ya tenemos los criaderos de mosquitos para cuando se logre cambiar que

en vez de chupar sangre chupen grasa.

No esperamos ganar ningún premio Nobel de medicina, eso no nos

importa. Lo que nos importa es que gente ya no sufra de obesidad.

Sabemos muy bien que estamos por revolucionar la medicina… y luego

vamos a seguir con mosquitos que piquen para poner botox, rellenen bubis

y pompis. Si supieras lo que nos espera en esta década. Sólo pido silencio.