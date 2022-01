CLAVE: MASACRE

Dicen por ahí que los dichos no se hacen por hacer nada más… tienen una base. Aunque todavía tengo muchas dudas en muchos de esos dichos y no es que sea contreras… sino que no sé porque soy así. El dicho que me comentas de que porqué es malo casarse en martes… “en martes ni te cases ni te embarques”, no tengo la menor idea del porque ese dicho. Lo más seguro es que una persona se casó en ese día y pues le fue mal. De ahí se agarró para decir que en martes no te cases. Si analizamos este dicho tiene mucha lógica en su expresión. Vamos a analizar este dicho. Dime, ¿a quién se le ocurre casarse en martes? Lo normal es casarte en viernes, sábado o en domingo. Si lo haces en ese día es porque ya no había los días habituales libres para la boda. De aquí nace otra pregunta… ¿por qué no esperarte a otra fecha? Bueno, otra pregunta más. ¿Porque no buscar otro lugar para la boda? ¿Tenía que ser ese día para casarte? ¿A fuerzas tenía que ser en esa fecha? O ¿acaso si no te casas en sábado o domingo sale más barato otro día? Podría seguir con más preguntas, pero para que. Lo más seguro, como te lo mencioné esa persona que se casó en martes le fue mal y por eso sacó esa conclusión. También podría decirse que si le preguntas a una persona que se casó en jueves te va a decir que en jueves no te cases. Si sigues preguntando seguirá el mismo problema. La conclusión es que ningún día te cases. Aquí no importa si te casas en sábado o domingo será lo mismo. En otras palabras, no hay como casarse y esperar como te va para recomendar el día para casarse. Mi recomendación; “has lo que quieras hacer… y en cualquier día”, de todas maneras, lo vas a decir. Según como te vaya lo vas a recomendar o no.

CLAVE: LECCION

Vaya que como padres tenemos mucha responsabilidad y no debemos de hacer las cosas nomas por hacer. Tenemos que explicarles muchas cosas a nuestros hijos. Es más, me atrevo a decir que según lo que ellos vean en nosotros van a ser ellos… hay excepciones claro. Es muy cierto que una de las cosas que les debemos de enseñar es acerca de hacer todo lo posible de que le echen ganas a lo que hagan. Decía mi padre: si lo vas a hacer hazlo bien y si no, mejor no lo hagas. Suena algo contradictorio, pero fíjate bien lo que te voy a decir. Hay que enseñarle a ganar. Hay que ensenarle que siempre la tirada va a ganar… prepararse para ganar porque en realidad no hay como ganar y es una buena costumbre hacerlo. también hay que enseñarle a que no siempre se gana… entonces hay que prepararlo a que aprenda a perder… sin traumarse. Alguien tiene que perder. Cuando se llega a aprender a perder se valora más la victoria.

Preguntarás que cómo se aprende a perder… sencillo. Por ejemplo, te pones a jugar con tu hijo y claro que esta que le vas a ganar. Entonces viene la parte en que él debe de saber que le estas ganando porque tienes más experiencia y sabes hacer las cosas que él debe de aprender. Mientras que él pierde, está aprendiendo a hacer mejor las cosas y después de perder muchas veces él aprenderá a ganar. Entes de empezar a ganar debe de aprender que no siempre se gana… que no siempre se pierde, que a veces que se empata. Cuando aprende a ganar, empatar o perder estará preparado para todo lo contrario. Te preguntarás que como es esto ¿verdad? Es muy sencillo. ¿No te ha pasado que muchas de las veces te has preguntado qué es lo que estabas haciendo? Esas veces que no sabes si vienes o vas… que te quedas quieto sin saber qué es lo que estabas haciendo. Es aquí en donde no se gana, no se pierde, no se empata… sino todo lo contrario.