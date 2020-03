CLAVE: MADUREZ

CLAVE: CUERNOS

Por Dios… ¿qué has hecho? ¿Acaso te tengo que decir las cosas por clave

morse o qué onda? ¿Qué te pasa? ¿Porque no intentas al menos hacer las

cosas como Dios manda? ¿Qué te cuesta? o ¿es que acaso pretendes matar

a todo el mundo nomas porque no entiendes las cosas? ¿Qué te pasa? Por

lo que más quieras en el mundo… ya por el amor de Dios no sigas con

esas cosas.

¿Te has dado cuenta de lo que provocas y todo por no poner atención a lo

que uno te dice? Dios!!!!!! como puede haber gente como tu… que no

piensa lo que hace y menos hace lo que piensa. Acaso crees que uno

siempre va a estar detrás de ti sacándote de cada apuro nomas porque no

piensas y menos escuchas lo que se te dice.

¿Como es que puedes llegar a confundir todas las cosas? Uno de estos días

te vas a venir dando un susto que para que te cuento. ¿Como crees que yo

te pueda decir que tu marido te engaña? No recuerdo tal cosa. Eso es

problema de ustedes y que nadie se debe de meter ni por equivocación.

Lo único que recuerdo haberte dicho es que el problema que tenías con tu

familia lo deberías de poner en la mesa de tal manera que lo solucionarás a

como diera lugar… “que tomaras al toro por los cuernos”, que es lo

mismo. Dime, ¿en dónde está eso de que tu marido te engañaba? ¿Acaso

dije algo para que lo tomaras así? Dije toro y también dije cuernos…

No por eso me refería al buey de tu marido. En ese caso lo hubiera

dicho… el buey de tu marido. Pero me refería en particular al dicho de

“tomar al toro por los cuernos”, no a tu esposo.

Tengo un curso de dichos y diretes… a lo mejor te puede ayudar en algo

para que tu conocimiento aumente. Lo veo un poco difícil para tu

cerebrito, pero al menos por recomendaciones no podemos parar… ¿o si?

Lo que me incomoda es que me has metido en problemas con tu marido

que es buena onda… por lo que me habías comentado en tu carta. Por mi

no te preocupes, ya estoy acostumbrado a personas como tú.

En donde si creo que debes de poner atención es que le ofrezcas perdón a

tu marido y ya “deja de ver moros con tranchetes”, y no me vayas a venir

con que tu marido es un moro con tranchetes, ¿estamos