CLAVE: LUNATICA

Me cuesta trabajo creer lo que me mandas decir… apostaría 100 a 1 que

no es verdad lo que me dices.

A leguas se nota que tratas de ocultar tus verdaderos sentimientos y que

tienes un propósito que todavía no logro descubrir, pero de que eres falsa

lo eres.

¿Sabes porque digo que eres falsa? Por la sencilla razón de que cuando

uno es romántico no se pone a pensar en esas cosas… uno se siente bien

con solo mirarla, lo demás no importa.

¿A qué viene lo que te estoy diciendo? Por la sencilla razón de que te

molesta que la Luna se ponga amarilla o color naranja.

Dime, ¿porque te molesta que se ponga así?

Desde que tengo uso de razón siempre ha sido así, se pone de esos colores

y además se pone en creciente como en menguante… no le veo ningún

problema, bueno al menos esto lo puedo tomar con calma y en lo

particular no me molesta en lo mínimo. Es más, te puedo decir que lo que

haga la Luna me es como el ombligo… “no me sirve, pero tampoco me

estorba”, así de sencillo.

Creo que la Luna se puede poner como le da su gana, y no tiene que

rendirle cuentas más que al Creador… lo demás si nos gusta o no ya es

problema nuestro, no de ella.

Ahora, no la puedes comparar con el Sol. Solo porque el Sol nunca

cambia, eso no quiere decir que todo lo demás tiene que ser así.

Además, el que la Luna dependa del Sol… pues no es asunto nuestro. No

importa que tenga la misma edad… esas cosas creo que ya son muy

personales, creo.

¿Has considerado que la luna es más romántica que el Sol? Creo que no.

Solo te has dedicado a verle lo malo a la Luna. Creo que eres anti lunática.

Ahora entiendo porque a tus 60 años sigues sola… no te ha llegado el

amor. Cuando te llegue el amor veras que lo que haga la Luna te va a valer

madre y la vas a ver de otra manera… pero eso será solo cuando te llegue

el amor.