CLAVE: LIBRO

Antes que nada quiero decirte que mis abogados ya estan trabajando en tu demanda contra mi libro “Cómo Hacer Feliz a una Mujer”… de una vez te digo que me han dicho que no procede… y sabes porque? Al final del libro vienen unas letras chiquitas que no es facil verlas y mucho mas dificil entenderlas. En esas letras chiquitas hago la aclaracion de que la lectura del libro no garantiza en lo absoluto el éxito del mismo. Que hay otros factores que influirán en el mismo como edad, cultura, creencia religiosa, educacion, familia, caracter… en fin, un monton de cosas que no consideraste al hacer la demanda. Lamento mucho que no haya resultado como pensaba o querías que fuera. No es mi culpa y mucho menos la de mi libro. Para tu aclaración yo no doy ninguna garantía de mis recomendaciones. Mi libro no es otra cosa mas que una recopilación de anécdotas de mis amigos y amigas que me contaron… mi experiencia es otra y esa no la voy a decir por nada del mundo.El secreto para hacer feliz a una mujer… no creo que alguien lo tenga. Si no lo tengo yo… menos otra gente. Mira, te voy a dar una dimension del problemon que es el querer hacer feliz a una mujer… mejor no te lo digo, porque entonces si te vas a traumar. Considera una cosa… hagas lo que hagas NUNCA vas a poder hacer feliz a una mujer… y menos si es tu esposa.Quieres probarlo? Apenas si le estas cumpliendo sus caprichos… ya tiene otros en mente y ahi ya te fregaste. Lo que te quierto decir es que nunca la vas a poder complacer… hagas lo que hagas y menos si lo dejas de hacer… me estas oyendo inutil? Si te encarga hacer 100 cosas y le fallas en una… Dios te libre de ese momento. No es facil complacer a una mujer. El título del libro solo es un gancho hijo… solo es un gancho para que lo compren