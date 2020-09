CLAVE: HUESOS

Es cierto lo que me dices… tienes toda la razón. Fíjate que no lo había pensado, así como me lo expones. Eres un genio… en serio que sí. Eres de las pocas mujeres que conozco que usan el sentido común, FELICIDADES.

No sé porque los científicos no lo han considerado… mucho les ayudaría a armar el rompecabezas que tienen con la “evolución”.

Si hay 7 mujeres por cada hombre… porqué carajos no han considerado lo que me dices. Porqué en vez de buscar huesos de hombres, desde cuando se hubieran dedicado a buscar huesos de mujeres en evolución… porque debo de aceptar que la mujer también ha evolucionado.

Si el hombre viene del mono… la mujer viene del Mall, perdón… de la mona me supongo.

¿Por qué nomas se ha considerado la evolución del hombre y no de la mujer? Buena pregunta.

Que no me vengan con que el hombre evolucionó diferente a la mujer o que fue mucho antes o mucho después que la mujer.

Es muy cierto que en los dibujos que nos presentan acerca de la evolución siempre aparece el sexo masculino… y ¿el femenino?

Según los científicos, el humano tiene más parecido con los genes de los cerdos que de los monos… así podremos entender muchas cosas.

Me pregunto si los científicos encargados de que nos traguemos la evolución habrán encontrado algún hueso de una changa en su evolución a mujer. No lo creo… ¿o sí?

Hasta la fecha no se ha encontrado un hueso femenino en evolución… ¿por qué será?

¿Será que es un secreto guardado?… no sé para qué.

Sólo falta que digan que el hombre viene del chango y la mujer… ya en serio, ¿vendrían separados? ¿Ya desde entonces?

¿Será un “complo” de las mujeres? Y si es así ¿para qué? ¿Qué esconden?

¿Sabes? No me gusta lo que estoy pensando… no no y mas no.

CLAVE: CASADO-CAZADO.

Se dice igual, pero nada que ver en si estas dos palabras.

Hay quien se siente casado… y muchos mas que se sienten cazados.

Se pronuncia igual, pero se escriben diferente y mucho mas es la diferencia en su significado.

En mis años de experiencia en este tema… (no creas, este tema es muy peligroso de tocar) me he dado cuenta de que cuando empiezas no sabes si estas siendo casado o siendo cazado.

La diferencia son los años… (cuando te va muy bien en el matrimonio) cuando no, sólo se tarda varias semanas en saber la diferencia.

Es por eso que en mis conferencias que doy cada año les digo a los solteros que abran bien los ojos. Pero también les digo a los casado que mejor los cierren

Le preguntaron a Sócrates (creo que fue él) que qué le decía a un muchacho que se iba a casar.

Nada, de todas maneras se va a arrepentir- se limitó a decir.

Desgraciadamente no sabes la diferencia hasta que no estas adentro… y pues para muchos ya es demasiado tarde.

Hay una manera de saber si vas a ser casado o cazado… pero tendrás que ser muy inteligente… y eso es muy difícil de lograrlo porque lo normal es que la mujer o el hombre pierde muy fácil la cabeza cuando se enamora.

Sólo te lo diré una vez… si logras darte cuenta antes de la ceremonia felicidades, de otra manera “triste tu calavera”.

Cuando estés con ella… imagínate si estas en sus brazos o estas en sus manos… si logras saber la diferencia ya la hiciste; si no… ya te “fregates”.

en otra cosa que te debes de fijar es en como trata a sus padres, porque si de sus padres no tiene misericordia… de ti menos.

Hay muchas señales que nos pone “el destino”. De ti depende si abres los ojos o mejor te dejas llevar por su linda sonrisa. Si es así ya te “fregates”. Normalmente cuando uno se enamora la inteligencia nos abandona.

“El amor hace de un hombre un animal, y de un animal un hombre.”