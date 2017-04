CLAVE: GPS

CLAVE: GPS Muchas gracias por escribirme. Pensé por un momento que me había quedado solo en el mundo con mis preguntas sin respuestas. Porque aunque tú no lo creas… tambien tengo muchas preguntas. Te has preguntado ¿porque el Sol siempre sale por las mañanas y no por las noches? ¿Porque la Luna sale de noche y de día? ¿Acaso es mas importante la Luna que el Sol?… si no fuera por la luz del Sol no podríamos ver la Luna. Si te contara las ignorancias que tengo tanto de la humanidad como de la naturaleza… te darías cuenta de lo mortal que soy. Fíjate que hace unos meses quise inventar un GPS para ver si podía encontrar esa calle y por mas que le busqué y busqué no encontré nada. Me sentí decepcionado… no se si de mismo o de mi otro yo. Y no pienso descansar hasta saber de quien realmente estoy decepcionado (eso lo voy a investigar muy bien… la diferencia entre mi mismo y mi otro yo), pero eso es otra historia. ¿Donde queda la Calle de la soledad? Recórcholis… sí que es una pregunta para quedarse con la boca abierta. ¿Como encontrar una calle que no esta en los mapas… y tampoco en el más sofisticado GPS? Esa calle… es exclusiva de los amargados o cualquier hijo de Maria Morales puede transitar por esa calle? ¿Cuál será la velocidad máxima en esa Calle? ¿Esa calle es de dos sentidos? ¿Esa calle corre de Sur a Norte, de Norte Sur, este u Oeste? Mucho se ha hablado de esa calle pero nadie sabe donde queda. ¿Si nadie sabe donde queda entonces porque se menciona mucho? Esto encierra un misterio… y no descansaré hasta encontrar en que Continente, país, ciudad o pueblo se encuentra La Calle de la soledad, lo prometo… o dejo de ser el Dr. Chirriskuiz.

CLAVE: GEN Como empezar esta respuesta si ni siquiera se si estas realmente preparada para saber la respuesta. Esto me intriga y me hace pensar tres veces la respuesta que tú necesitas. Muchas veces vivir en la ignorancia es mejor… se sufre menos y disfrutas como si nada estuviera a punto de suceder. Por ejemplo: cuando vas con el doctor y te dice que te quedan unos meses de vida… te olvidas de vivir porque realmente ya estas muriendo en vida. Sin embargo si no hubieras ido… vivirías como si nada teniendo el mismo resultado, pero al menos estuviste disfrutando de la vida sin saber que iba a morir… ¿verdad que no me estas entendiendo? Se podrán descubrir muchas cosas… pero creo que el buscar saber cuando se va a morir… solo en los duelos del Oeste se sabia cuando se daba una cita al amanecer para un duelo a muerte. Ahí si, para que veas, sabías que solo uno quedaría vivo… y eso tambien quien sabe porque que tal si los dos eran buenos… podrían morir los dos. Eso que han “descubierto” los científicos… de que un gen que tenemos tiene marcado el dia y la hora en que vamos a morir… puro cuento. Mas que nada, creo que eso lo marca nuestra suegra, nuestra pareja, el trabajo, los hijos… un borracho manejando, los recibos que no se pagan a tiempo… en fin. Creo que hay muchas cosas que determinan la muerte… pero eso de que el dia y la hora lo marca un gen… pura “baba de perico”.