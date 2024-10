CLAVE: EXTREMOFILOS

De que los hay los hay, decía mi tatarabuela… el chiste es dar con ellos. Estas muy mal, pero muy mal de la cabeza… ¿cómo se te ocurre que esto pueda estar sucediendo? ¿Que tienes en la cabeza aparte de nada? Y cuando digo nada me refiero exactamente a nada… de nada de nada. No sé sí me estoy explicando porque no estoy en estos momentos para dar explicación alguna. ¿Qué es lo que tienes en la cabeza? pareciera que como que quieres dejar bien claro que el no pensar es tu fuerte… sino más bien una debilidad que te gana a como dé lugar. En serio… por favor ya sea por la virgen del chorrito o por Batman… por lo que sea, ponte en el lugar de los que te rodean y te darás cuenta de que estás en un error que te puede traer consecuencias graves, porque no sabes lo que dices y menos lo que piensas. ¿De donde fregaos sacas que los extremófilos son extraterrestres homosexuales? Para empezar… no hay ninguna prueba todavía que existan los extraterrestres por ningún lado. Ahora, sí existieran… ¿cómo sabríamos que hay homosexuales entre ellos? . Los extraterrestres (sí es que existen) ¿serán machos y hembras? O ¿también andarán con sus fregaderas de homosexuales y transgéneros? Ojalá y no, sí es que son inteligentes. Para tu conocimiento, los extremófilos son organismos microscópicos que pueden vivir en condiciones térmicas extremas y en las cuales otro ser vivo nunca podría lograr… y no, no se trata de un concurso ni nada de eso. ¿Sabes? Se me acaba de ocurrir una teoría… creo que los extremófilos son los culpables de los problemas sexuales para luego pasar a homosexuales. O sea que, a lo mejor ¿los homosexuales son de otro planeta? No esta descabellada la idea… quien sabe. Creo que tengo otros datos. ¿No será que los extremófilos son los que han llegado a la Tierra a hacer su desmadre y medio con la identidad de género? Ya me pusiste a pensar. Ahora tengo más preguntas que respuestas… malditos otros datos.

CLAVE: RELAX

Fíjate que tienes mucha razón en lo que dices… hoy todo el mundo busca la manera de llevar una vida tranquila y no lo puede hacer porque se la pasa trabajando y no tiene tiempo para sí mismo. Nos la pasamos trabaje y trabaje que nos olvidamos qué nuestro cuerpo necesita descansar. Me da gusto saber que estas en ese proceso de buscar la manera de darle gusto a tu cuerpo tomando esos baños de tina que hacen mucho bien a la salud. Entiendo muy bien por lo que estas pasando… pero no te desanimes. Muchas veces creemos que pareciera que no hay provecho alguno, pero es que estos cambios son tan lentos que no nos damos cuenta del beneficio que estamos tomando de esos momentos que pasamos en la tina. Lo que sí quiero aclararte es que no te desanimes… tu sigue con esos baños. Comprendo que hay veces que creemos que porque no pasa nada ya debemos de parar con lo que hemos empezado. Ahora que; no solo es el hecho de meternos a la tina. Hay varios factores a considerar cuando se está en la tina. Por ejemplo, cuando estas dentro de la tina… ¿el agua está caliente, tibia o fría? Tiene que ser caliente. ¿Le pones alguna sustancia extra al agua? Por ejemplo; hay quien le pone perfume, loción o simplemente jabón especial para hacer espuma. Si aun así no tienes resultados entonces lo que hace falta es… bueno, te parecerá fuera de lógica… lo que te falta es que metas tu patito de hule para que te puedas entretener… recuerda que no es cualquier patito, tiene que ser de color amarillo. Recuerda que, el amarillo relaja. Te lo digo por experiencia. Un secreto: por un buen tiempo estuve metiendo cisnes blancos (vivos) en mi bañera, pero no me relajaba, hasta que me di cuenta de que no eran amarillos. Compré unas crayolas amarillas y los pinté. Una vez metí un patito a mi jacuzzi y de repente me entró el instinto asesino y saqué mi pistola de agua y lo maté. Los patitos blancos en mi jacuzzi no se dan… eso es por lo de niveles. Yo no soy de patitos blancos, por eso me compré unos cisnes. Ahora que hubieras visto lo que batallé para pintarlos de amarillo con las crayolas… nada fácil. No se dejaban los condenados cisnes. Ahora ya se dejan… si no, no les doy de comer.