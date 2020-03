CLAVE: ESPIRITU

Otra vez le estas poniendo a esa cosa mala ¿verdad?

¿Cuantas veces te tengo que decir que eso le hace daño a tu cerebro?

¿No crees que ya estás un poco grandecito para que andes con esas tarugadas?

Ya es tiempo de que hagas uso de razón y dejes de una vez por todas esas cosas que lo único que hacen es destruir tu pequeño cerebro… si es que todavía lo tienes. Porque una cosa es que tengas cabeza y otra que tengas cerebro. Espero que me estés entendiendo. Puedes tener cabeza, pero sin cerebro.

Bueno en fin, creo que las lecciones ya te fueron dadas, lo único que queda es resignación por ti… casi tirándole a los “santos oleos”.

Aquí voy otra vez y espero que esta vez sea la última… espero que si.

Estamos conformados los humanos de cuerpo alma y espíritu… ¿vamos bien hasta aquí? Te lo voy a explicar con manzanitas y plátanos para que ya no te confundas.

El cuerpo es lo que vemos… el espíritu es la inteligencia y el alma son los sentimientos que nos distinguen de los animales… bueno, hay excepciones. Me refiero a los animales y también a los humanos.

Tu alma y tu espíritu no salen de tu cuerpo hasta que mueras… no se puede de otra manera.

Una vez que me entiendas lo que te acabo de decir entonces sabrás que lo que tu sientes que hace tu espíritu (de salir de tu cuerpo) es imposible de creer.

Bueno, solo una persona lo ha logrado y mis respetos. Esta persona merece toda mi admiración porque ha hecho lo que nadie a podido hacer… que su espíritu salga de su cuerpo. No lo vi personalmente, pero me consta que lo hizo porque ahí están las revistas en donde consta que él lo hacía cada vez que lo tenía que hacer, porque hay que aclarar que esto no se hace por gusto… Kaliman.

Así que si tú te crees pariente de Kaliman, pues puede ser que logres sacar a tu espíritu de tu cuerpo… de otra manera lo mas seguro que esa madre ya le llegó a tu cerebro y lo estas atrofiando mas de lo crees.

CLAVE: ESPINAS

No “pos” si que esta canijo que lo que te esta pasando.

Por mas que les digo que no se claven, que sean ecuánimes… ¿ecuánimes? De la raíz griega “ecua” y de la “raíz cuadrada” de… no, creo que aquí hay un error. Ya no puedo confiar en el Diccionario de la Real Academia… porque salen con cada barbarie que para que te cuento, de todas maneras no me vas a entender.

Como te estaba diciendo… ecuánimes, ¿ya te expliqué que es ecuánime? Ok, entonces paso a lo siguiente.

Cuando uno se enamora… ¿de qué estamos hablando? Estábamos hablando de la raíz cuadrada ¿cierto? Y luego pasamos a… la Real Academia, pero entonces subimos el 4 y bajamos el cero… pero no contiene. No sé, pero como que algo anda muy mal. Y muy mal.

¿Has oído hablar de los elefantitos rosas que andan volando de flor en flor? Si es así dímelo, porque yo no.

Serio, ya vamos a hablar de cosas serias.

Ahhhhhh estaba contestando tu carta porque dices que traes una espina en tu corazón porque el amor de tu vida te dejó. Y que según tú, esa espina la tienes bien clavada en tu corazón… ¿cierto?

No sé mucho de esas cosas, pero creo que andas bien perdida. Lo que yo sé es que un amor puede convertirse en un clavo bien clavado en el corazón, pero ¿espina? no. Y te voy a decir porqué. ¿Has oído hablar de que un clavo saca a otro clavo? Ahí tienes la respuesta. ¿Cuándo has oído que alguien diga que una espina saque a otra espina? Entonces andas mal mi chava.

No espinas en el corazón… clavos si. Si quieres lo podemos hacer #espinasno-clavossi. Se ve bien ¿no?