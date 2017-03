CLAVE: DR. CHAPATIN

CLAVE: DR. CHAPATIN Porque habrá personas en este planeta que les gusta meterse en lo que no les importa? Estas personas no estan contentas si no se meten en la vida de otras. Personas que les hace daño hasta lo que no se comen. Personas como tú que les gusta “investigar” la vida ajena. Así que por eso, no se como es que te interesa saber la vida del Dr. Chapatin… que te hizo? Me preguntas: Que si es de mi generacion el Dr. Chapatin. En que escuela estudió. Que, si se graduó con honores. Que si hizo su doctorado en Harvard. Que donde estaba su consultorio. Quienes eran sus clientes. Basta!!!!!!!! Deja en paz a Chapatin. Quiero contarte algo de su vida. El si se graduó de doctor… nos graduamos el mismo año. Yo me gradué con honores y él de panzaso, o sea que muy apenas. No es verdad que compró su título en Tepito. No se graduó con honores porque no quiso. Era muy inteligente, pero muy desobligado, un poco flojito. No le gustaba hacer su tarea, no entregaba los trabajos que nos encargaban lo maestros. Faltaba mucho a clases. Se la pasaba de fiesta en fiesta con compañeras… de cabaret. No es que quiera desacreditarlo pero muchos de los fines de semana no dormía en el apt. lo se porque era mi vecino. No quiero hablar mal de él pero, era muy desordenado. Un día fuí a su apt. por unos apuntes que le había prestado y tenía un tiradero que no se podía caminar sin pisar algo. Su apt. olia a perro, y eso que solo tenia un gato… que se creía perro porque Chapatin asi lo habia entrenado. De vez en cuando le hablaba por teléfono… pero no me lo vas a creer, nunca supe si se casó y menos si tuvo hijos. Y la verdad es que nunca supe que traia en la bolsa de papel… nunca me importó. Creo que era una torta lo que traia en esa bolsa, creo.

CLAVE: BAMBI En realidad nunca vi una película de Bambi… y es que una vez que supe su vida no se me antojaba verlo. Se ha contado solo parte de su vida. La que da lástima. Esa que hace llorar hasta a el mas fuerte. Mi infancia la dediqué mas a ver a “Meteoro”, “Perdidos en el Espacio”, a mi “Señorita Cometa”… pero Bambi? Ni por equivocación. Nunca creí en la historia del conejito… perdon, del venadito. Si supieras la vedadera historia del venadito te quedarías asombrado de como el hombre es capaz de cambiar la verdad por una mentira. Todo por explotar a los pobres animales. No estas para saberlo ni yo para contarlo, pero debes de saber que Bambi no fue planeado. Su madre tuvo sus “haberes” con muchos venados. En una de esas no se cuidó y pues quedó embarazada. El problema empezó porque no sabía quien era en realidad el papá. Te das una idea de la vida tan promiscua que tenía su madre? Hay que decir que a la madre le gustaba los venados mas grandes… mayores que ella. Le gustaban con experiencia. Dicen que tuvo su primera relación con un tio muy lejano… dicen. Eso no me consta pero creo que eso es verdad. Tengo entendido que habló con varios de sus “amigos” pero ni uno se quiso hacer cargo del embarazo. Tuvo el pensamiento de abortar, pero no. Claro que todo cambió cuando fue a un casting y se quedó con el papel principal de la película. Le sobraban padres. Pero una vez que creció esa cara de ternura cambió y ya nadie lo quería contratar. Tengo una foto de él con un montón de tatuajes de venaditas desnudas. En otras palabras, se echó a perder a mas no poder. La última película que hizo fue porno… murió de sobredosis. Lo siento si he herido sentimientos.