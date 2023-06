CLAVE: DINERO vs FELICIDAD

CLAVE: LIMPIEZA

Si estas esperando que te felicite por lo que me acabas de confesar…

siéntate porque nunca lo voy a hacer… y no estoy jugando.

Si vieras lo mal que me cae una persona que no es limpia… estoy más que

seguro es que si me conocieras un poco, no te hubieras atrevido a

confesarme tu situación higiénica.

Quiero que sepas que la limpieza es cultura… esto no se adquiere de la

noche a la mañana… no señor. Esto viene ya de familia… así como fuiste

de chiquita… vas a ser de grandota.

En otras palabras, aquí se puede aplicar que árbol que crece torcido… sale

bueno para los columpios.

Hijo, me he dado cuenta de la vida difícil que te ha tocado… no es nada

fácil vivir como lo has hecho, pero tienes que sobreponerte a como dé

lugar.

No me vengas con que traes la basura en la sangre porque soy capaz de

hacerte una transfusión de sangre… y lo digo en serio.

Ahora que, si crees que vas bien… pues síguele, que al cabo que el que va

a parecer un marrano vas a ser tu… con el perdón de los marranos.

¿Sabes? lo que me viene gustando es que después de un tiempo… estas

personas cochinas que se las dan de muy, muy, son las que van a querer

que sus hijos sean limpios y no saben que lo que se hereda no se hurta.

Lo que te estoy tratando de decir es que tengas cuidado con lo que haces…

y es que por menos de lo que tú haces he profetizado que será un

guerrillero común y corriente, pero también estoy más que seguro y

apuesto todo lo que tengo es que si te esfuerzas un poquito… dejaras de

ser un guerrillero para ser un terrorista.

Un favor… cuando llegues a ese grado, no se te vaya a ocurrir mencionar

mi nombre.

Que cosas, y pensar que de rebelde sin causa pasas a ser un terrorista…

casi automáticamente.

Te iba a mencionar que de rebelde podrías pasar a presidente de México…

pero ya con el que se tiene es mas que suficiente como no tener otro igual

en unos 10 mil años… de preferencia NUNCA MAS.